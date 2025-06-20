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鐘點看護移工 僅347人次申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

有鐘點看護移工之稱的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」自四月七日上路迄今，累積服務僅三四七人次，總服務時數逾三三九○小時，申請人以符合長照資格者為大宗，占四成，理由多是長照額度用罄，或長照服務無法滿足夜間等時段，另兩成則分別是術後出院需要短期照顧幫手、身障者。

不過台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮嬿認為，多數民眾、甚至承辦單位對這項試辦計畫流程還不是太清楚，申請人數也不到很多，使用過的民眾雖認為能救急，但收費確實過高。

凡具有身心障礙證明、重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱家庭看護移工資格、長照二到八等級的民眾，如果遇到「臨短急」照顧需求，就可自費申請鐘點看護移工，單次四小時收費落在一千元到一二五○元之間，八小時收費一千二百元至兩千五百元，全日廿四小則要價兩千六百元至三千五百元間。

試辦總共六家社福團體參與，分布北中南東部，涵蓋十一個縣市，截至六月十七日，多元陪伴照顧服務進用本國卅一人、移工十二人，累計服務三四七人次，服務總時數三三九○小時。

其中兩家試辦單位服務時數皆破一千小時，分別是台中市私立童庭社福慈善事業基金會、南投縣新媳婦關懷協會，服務時數居第三的「中華民國紅心字會」則負責雙北地區。

勞動力發展署管理組長蘇裕國說，目前申請對象以「符合長照資格者」為大宗，占了四成，申請理由以長照額度用罄、長照未提供夜間服務、特定時段派不出居服員等因素為主，其次是「術後出院者」和「身障資格」各占兩成。

申請服務頻率從申請一天的單次服務，到一個禮拜、一個月都有，每次服務時數從四小時至廿四小時不等。

此外，針對開放八十歲以上長輩或七十至七十九歲患有癌症二期以上者，免經巴氏量表評估即可聘請外籍看護，預計七月底上路，失能者雇主協會則抗議勞動部一再拖延，無視民眾家庭照顧需求，要求勞動部加快腳步制定配套，並正視移工合約執行與訓練問題。

看護 外籍看護

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