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外籍看護聘僱放寬 家總：重度失能家庭恐雪上加霜

聯合報／ 記者李青縈廖靜清／台北報導

衛福部昨公告長照服務申請及給付辦法修正案，今年九月將放寬聘僱外籍看護工家庭，可以使用日間照護等社區式服務，明年一月也將納入五十歲以下年輕型失智者等為長照對象。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，本次修法改變極大，有望改善外籍看護工照護壓力，但仍呼籲接下來長照改革應重視重度失能者照顧，因往後健康長輩也可聘僱外籍看護工，恐讓重度失能者家庭雪上加霜。

陳景寧說，外籍看護家庭原先被排除在日間照顧及家庭托顧服務之外，如今放寬使用資格，失能等級評估二至八級可申請一萬至三點六萬元額度補助，以申請社區式照顧服務，雖然仍不能申請居家服務，但已是大幅鬆綁。

「不少被照顧者需廿四小時照護，導致外籍看護壓力極大，沒有喘息機會。」陳景寧說，高壓工作讓不少外籍看護工逃跑，新制放寬後，外籍看護可以在白天將被照顧者送到日照中心，雖然只有幾個小時的放鬆，但有望舒緩壓力，降低看護工逃跑機會。

陳景寧說，重度失能照顧家庭常需靠外籍看護工照顧，但政府已放寬八十歲以上長者免巴氏量表評估，讓原本吃緊的外籍看護需求更加嚴峻，甚至推升聘僱價錢，讓重度失能家庭處境雪上加霜，政府應多重視。

新制也擴大長照給付對象，包含年輕型失智症者等對象。台灣失智症協會秘書長陳筠靜說，多次倡議失智照顧資源應朝全齡、全程照顧，如今政府放寬長照服務對象、擴大服務內容及智慧科技輔具租賃制度對失智症患者及家屬來說是好消息，但仍呼籲年輕型失智者常處於家庭與職涯的關鍵階段，需要更多經濟、就業與教育等支持。

外籍看護

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