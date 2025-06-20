長照3.0明年上路 今年9月起先多4項服務

我國邁入超高齡社會，行政院會昨通過「長照三點○」規畫，預計明年上路。衛福部次長呂建德說，長照財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，目前收入大於支出，餘額達兩千億元，稅收制完全足夠支應。因應長照三點○規畫，長照司昨公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，重點為放寬服務對象、擴充長照服務內容及導入智慧輔具等，預估符合新制使用資格人數達七十三萬人，部分新制於今年九月一日實施。

國內目前長照服務對象，包含六十五歲以上老人、五十五歲以上原住民、五十歲以上失智症患者及失能身心障礙者。衛福部規畫，長照三點○將擴大至五十歲以下年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象（ＰＡＣ），及特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費預立醫療照護諮商費。

長照司副司長吳希文說，最新修正案將分三階段上路，第一階段於今年九月起擴充四項服務，包括放寬外籍看護家庭可使用日間照顧或家庭托顧等社區式照顧服務；交通接送服務範圍納入身心障礙者日照據點與醫療院所，且提高補助金額，一般地區每趟一百元升至一百一十五元，原鄉及離島一百二十元升至一百三十八元。

吳希文說，同時將調整營養照護給付模式，由原先四次四千元調整為三次四千五百元，並放寬喘息服務使用空間，被照顧者可以到社區中庭、公園等戶外場域散步、運動。

第二階段預定在明年元旦上路，擴大服務對象至五十歲以下失能合併失智者。吳希文說，國內三十至六十四歲族群失智症盛行率約為千分之一點一九，部分個案因早發型失智導致失能，此次修法希望提前介入、延緩退化。

衛福部現行輔具補助為三年四萬元，明年七月一日實施的第三階段，將新增移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等五大類智慧科技輔具租賃制度，並由業者提出申請，並開放民眾依實際需求彈性租用，補助金額也提高到三年六萬元。

吳希文說，長照基金年度預算已達八百七十九億元，目前長照服務使用人數約五十六萬人，但推估失能者約七十二萬人，此次放寬六十四歲以下失能失智者、急性後期照護銜接需求，明年服務人數將再增約六千人，預估符合新制使用資格的人數約七十三萬人。

外界關注計畫財源是否足夠，呂建德說，長照財源二○二九、二○三○年可能出現交叉，但二○三五年仍有近七五七億元準備金，顯示稅收制完全足夠支應。但有學者主張訂定長照保險法，他說，這牽涉雇主負擔須思考正當性，還有討論空間。