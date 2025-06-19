快訊

台中槍毒犯衝撞警車！開BMW流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

涉私打疫苗...好心肝卻判免罰 邱泰源：將商討並兼顧防疫

中央社／ 台北19日電
衛福部長邱泰源。記者林俊良／攝影
衛福部長邱泰源。記者林俊良／攝影

好心肝診所涉私打COVID-19疫苗挨罰200萬案逆轉，二審認定開罰有誤，今判免罰確定。衛福部長邱泰源說，未來會再商討，完備規範效力並兼顧防疫；北市府則將據判決書依法研商辦理。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，北巿府認定好心肝診所施打對象不符規定，開罰新台幣200萬元。診所抗罰一審敗訴，二審、最高行政法院今天認定，衛生福利部未依接種政策發布及刊登公報，本件開罰有誤，判免罰確定。

對於好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉，邱泰源晚間透過文字簡訊表示，未來中央流行疫情指揮中心成立期間發布防疫措施的行政程序，會再與法制相關部門商討，盼能更完備規範效力並兼顧防疫需求。

台北市政府衛生局則回應，待收到判決書後，再據以依法研議辦理。

最高行政法院判決指出，中央流行疫情指揮中心由衛生福利部報請行政院同意成立期間，傳染病防治法的中央主管機關仍為衛福部；傳染病防治法所稱「中央主管機關訂定之預防接種政策」，應以衛福部訂定發布者為限，因此中央指揮中心以其名義，自行對外發布的預防接種應變措施，醫療機構就算沒配合，仍不得以違規為由，予以開罰。

開罰 衛生局 疫情

延伸閱讀

控318解釋令危及用藥安全 藥師全聯會今天至監察院陳情

7家送審都不過 加熱菸風險評估立委要求3個月搞定

北市醫師公會迎百年 邀邱泰源、吳明賢等醫界大咖開講

影／北部某醫院疑違反器捐程序？邱泰源：已介入調查了解

相關新聞

松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

未來1周持續炎熱，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天午後雷陣雨主要集中在南投、嘉義以南、大台北及其他山區，下周二、下周三水...

藍光偷走好心情？研究：夜間燈光影響情緒 恐與憂鬱症狀有關

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

美國環境工作組織日前公布2025年「最髒與最乾淨蔬果」排行榜，發現菠菜、草莓與羽衣甘藍等常見蔬果農藥殘留量居高不下，其中菠菜更被列為「最髒蔬果」之首，而向來被視為「超級食物」的藍莓亦名列其中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。