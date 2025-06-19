快訊

台中槍毒犯衝撞警車！開BMW流鼻血狼狽落網 當場查扣5把槍

無需美國幫手！專家揭以國「軍事實力」：能獨自摧毀伊朗核設施

446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

中火生煤行政訴訟台中市環保局勝訴 台電說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影

台北高等行政法院今就環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，今判台中環保局勝訴。台電表示，中市府違法裁罰行為明確， 2、3號機依法運轉穩定供電。

台電說，用煤量與減煤達成時間是中市府廢止2、3號機組許可證的理由，後續中市府的處分遭環境部撤銷，法院只根據環境部撤銷處分的「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而作出判決，撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府合法。

台電說明，法院今日判決是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府合法；對於市府主張原處分無效部分，法院判決「無理由」，代表其違法裁罰台中電廠行為明確。

台電指出，台電作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。台電也強調，本案尚未定讞，台中電廠2、3號機依法運轉，不影響供電穩定，請民眾放心。

台電指出，台中市府2019年11月聲稱該府2017年發給台中電廠許可證上的文字「寫錯了」（誤繕），遂逕行更改原許可證文字，將原本要求「自2020年1月26日起」減煤40%，擅改為「至1月26日前」減煤40%，減煤起始日瞬間變成截止日，讓台電原本合法的用煤量頓時「被超標」。

台電說明，市府據此自創條件認定超標並處以裁罰與廢止許可證，後續皆遭環境部撤銷。此外，行政院後於2021年11月依「地方制度法」撤銷相關處分，該撤銷效力也不受本次判決影響。

環境部 台電 台中市

延伸閱讀

松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

環境部撤銷中火1800萬罰鍰...法院認違法 台電回應了

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

罰中火1800萬遭撤銷…法院認定違法 中市環保局回應了

相關新聞

松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

未來1周持續炎熱，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天午後雷陣雨主要集中在南投、嘉義以南、大台北及其他山區，下周二、下周三水...

藍光偷走好心情？研究：夜間燈光影響情緒 恐與憂鬱症狀有關

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

美國環境工作組織日前公布2025年「最髒與最乾淨蔬果」排行榜，發現菠菜、草莓與羽衣甘藍等常見蔬果農藥殘留量居高不下，其中菠菜更被列為「最髒蔬果」之首，而向來被視為「超級食物」的藍莓亦名列其中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。