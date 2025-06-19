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松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電
台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。
據了解，松山區八德路三段12巷、八德路三段74巷等一帶，除了住家受到影響外，超商等店也有波及。
台電表示，第一時間停電戶數為446戶，原因為配電設備損壞，導致饋線跳脫。第一次轉供時間為晚間7時50分，復電為343戶、仍停電為103戶，預計將於晚間10時恢復供電。
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