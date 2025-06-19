松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

2025-06-19 21:01