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446戶摸黑！北市松山區晚間停電原因曝光 台電搶修估這時復電

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松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶。圖／本報系資料照片
台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶。圖／本報系資料照片

北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。

據了解，松山區八德路三段12巷、八德路三段74巷等一帶，除了住家受到影響外，超商等店也有波及。

台電表示，第一時間停電戶數為446戶，原因為配電設備損壞，導致饋線跳脫。第一次轉供時間為晚間7時50分，復電為343戶、仍停電為103戶，預計將於晚間10時恢復供電。

超商 台電 北市 停電

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