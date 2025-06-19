環境部撤銷中火1800萬罰鍰...法院認違法 台電回應了

台北高等行政法院就台中電廠2、3號機行政訴訟案一審結果，台電表示，今日判決法院是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府合法。

台電表示，對於市府主張原處分無效部分，法院判決「無理由」，代表其違法裁罰台中電廠行為明確，因台電作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。台電也強調，本案尚未定讞，台中電廠2、3號機依法運轉，不影響供電穩定，請民眾放心。

台電指出，台中市府2019年11月聲稱該府2017年發給台中電廠之許可證上的文字「寫錯了」（誤繕），遂逕行更改原許可證之文字，將原本要求「自2020年1月26日起」減煤40%，擅改為「至1月26日前」減煤40%，減煤起始日瞬間變成截止日，讓台電原本合法的用煤量頓時「被超標」。

台電表示，市府據此自創條件認定超標並處以裁罰與廢止許可證，後續皆遭環境部撤銷，此外，行政院後於2021年11月依「地方制度法」撤銷相關處分，該撤銷效力亦不受本次判決影響。

對於社會關注台中電廠減煤與空汙改善，台電說明，台中電廠持續減煤減排，2024年用煤量再創歷史新低，空汙排放8年亦大減近80%，然台中市連續6年名列全國用電之冠，台中電廠發電量已自2019年起無法滿足台中用電。台電為兼顧供電與環保，新燃氣機組今明兩年將陸續上線，行政院也要求台電於二期燃氣機組更新上線後，自2032年起每年再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤化，提前12年達標。