5組編舞家前進春鬥 攜雲門舞者展現身體新姿態

雲門編創平台「春鬥」將登場，今年共有5組編舞家攜手雲門20名舞者從身體出發，展現意念的實踐。雲門舞集藝術總監鄭宗龍說，透過編舞家帶來不同刺激，讓舞者獲得更多養分。

鄭宗龍今天在記者會上表示，雲門舞者就像有超能力，能吸收並轉化多元的動作語彙；「春鬥」不是命題式創作，而是讓創作者回到最真誠的、最無遮蔽的地方，「所有想法與實踐都會立刻被身體驗證。」

這次5組編舞家中，蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯・瑪迪霖演出作品「她，以身盛裝」，以排灣族的母壺為概念，從女性滋養生命的意象出發，編織3名舞者的動作與身體能量。

小事製作藝術總監楊乃璇作品「誰在意你的生日願望」，從生活中感受到的無力感等情緒出發，轉化為舞蹈動能與創作語言。日本編舞家梅田宏明舞作「共生脈動」與6名雲門舞者合作，這也是他少見的大型群舞編排。梅田在記者會上表示，很開心舞者撐過來了，「我很想知道這次合作會在他們身上留下什麼。」

驫舞劇場藝術總監陳武康這次與2名雲門舞者合作雙人舞「博愛作」，作品不以敘事為導向，而是營造一種當下共存的場域，邀請觀眾進入一段情感流動的練習過程。陳武康說，這次很順利地藉著舞者的才華，「讓我有機會探索人生各種情感關係。」

旅居歐洲的編舞組合李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltán）創作作品「續曲」，靈感源自匈牙利小提琴家菲利克斯．拉伊科（Lajkó Félix）的即興演奏精神，展現持續變動、不斷生成的現場狀態，透過結構的安排與舞者即興，引導舞者以身體回應當下。

雲門舞集「春鬥2025」將於6月21日及22日演出，地點在淡水雲門劇場。