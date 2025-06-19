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藍光偷走好心情？研究：夜間燈光影響情緒 恐與憂鬱症狀有關

聯合新聞網／ 綜合報導
睡前長時間暴露在藍光前，容易影響情緒與睡眠品質。示意圖／ingimage
睡前長時間暴露在藍光前，容易影響情緒與睡眠品質。示意圖／ingimage

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

基因醫師張家銘日前在臉書粉專分享，研究指出，藍光是一種波長約400至500奈米的高能可見光，日間太陽光中含量豐富，能提升注意力與生理節律調節。但現代人白天多待室內、夜晚卻長時間暴露在手機、電腦與LED燈等人造藍光中，讓大腦誤以為「天還沒黑」，造成褪黑激素分泌受抑，進而影響情緒與睡眠品質。

研究團隊選用與人類生理節律相似的日行性樹鼩作為實驗對象，讓其每晚固定接受兩小時藍光照射，連續三周後發現，牠們出現對甜食無感、探索欲降低、活動力變差等症狀，與人類的憂鬱症狀相符。

進一步追蹤神經傳導路徑，研究團隊發現藍光訊號透過視網膜傳入大腦，經由丘腦旁纖維核（PHb）傳至伏隔核（NAc），影響大腦的情緒中樞。當這條神經通路遭破壞後，即使繼續接受藍光刺激，動物也不再出現憂鬱行為，證實此路徑為影響情緒的關鍵機制。

研究最後對伏隔核進行基因表現分析，發現包括血清素受體HTR1A、HTR2A，以及與神經可塑性相關的NCAN、HAPLN4等超過300個基因受到藍光影響，顯示大腦可能會「記住」這些不當光線刺激，長期恐損害情緒與認知穩定性。

因此，專家整理出3個簡單步驟，幫助自己遠離「藍光型憂鬱」：

1.睡前兩小時減少光線刺激，避免使用手機、平板，開啟夜間模式或改用暖色燈泡。

2.臥室保持全暗環境，關閉夜燈、移除會發亮的裝置，幫助大腦進入休息狀態。

3.清晨曬太陽，起床後半小時內接觸自然光，有助大腦「重新開機」，穩定情緒節律。

「有時候，我們不是心情不好，而是「太亮了」讓我們不好。」研究者強調，在這個光污染氾濫的時代，為自己關燈，也為快樂重新開燈，或許正是找回穩定心情的第一步。

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