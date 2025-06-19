中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

台北高等行政法院就台中市政府環境保護局違法裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分。環境部表示，對原審法院的判決予以尊重，但將依法提起上訴。

環境部指出，此訴訟源於2019年11月，台中市政府想要台電減煤，所以將2017年10月發給台中電廠的許可證中，原已載明應配合減少使用燃煤的時間期程，在2年後才說當時「誤繕」，將原本「自」2020年1月26日「起」開始減煤，改為「至」2020年1月26日「前」要完成減煤，形同將減煤期程起點突然改為應達成時間，要求台電在剩下2個月內達成不可能的減煤目標。

環境部指出，此例一開，不僅違反信賴保護原則，也造成空氣汙染防制法許可制度的混亂，環境部基於台中市環保局空氣汙染防制業務行政監督的上級機關立場，當然要制止這種行為。

環境部表示，減煤是各界的期盼，環境部當然支持公私協力合作減煤，但應依法行政，相信任何業者都不可能接受地方政府以裁罰的作法，強制要求無法達成的減煤目標，因此才在2020年2月由當時的環保署依職權果斷撤銷台中市環保局對台中電廠的違法處分，目的即在於維護全國空汙防制政策一致性、合法性及空汙法的安定性。此外，本件行政訴訟尚未確定，環境部的撤銷處分仍然有效。

環境部強調，空氣汙染防制是國家重要施政項目，中央與地方權責畫分明確，為避免一法多制的情形，環境部將於收到判決書後依法上訴，並待終審公正決定。