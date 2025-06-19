快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院台中市政府環境保護局違法裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分。環境部表示，對原審法院的判決予以尊重，但將依法提起上訴。

環境部指出，此訴訟源於2019年11月，台中市政府想要台電減煤，所以將2017年10月發給台中電廠的許可證中，原已載明應配合減少使用燃煤的時間期程，在2年後才說當時「誤繕」，將原本「自」2020年1月26日「起」開始減煤，改為「至」2020年1月26日「前」要完成減煤，形同將減煤期程起點突然改為應達成時間，要求台電在剩下2個月內達成不可能的減煤目標。

環境部指出，此例一開，不僅違反信賴保護原則，也造成空氣汙染防制法許可制度的混亂，環境部基於台中市環保局空氣汙染防制業務行政監督的上級機關立場，當然要制止這種行為。

環境部表示，減煤是各界的期盼，環境部當然支持公私協力合作減煤，但應依法行政，相信任何業者都不可能接受地方政府以裁罰的作法，強制要求無法達成的減煤目標，因此才在2020年2月由當時的環保署依職權果斷撤銷台中市環保局對台中電廠的違法處分，目的即在於維護全國空汙防制政策一致性、合法性及空汙法的安定性。此外，本件行政訴訟尚未確定，環境部的撤銷處分仍然有效。

環境部強調，空氣汙染防制是國家重要施政項目，中央與地方權責畫分明確，為避免一法多制的情形，環境部將於收到判決書後依法上訴，並待終審公正決定。

行政院 空氣汙染 環境部 環保署 環保局 台電 台北高等行政法院 台中市

延伸閱讀

罰中火1800萬遭撤銷…法院認定違法 中市環保局回應了

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

小琉球百萬觀光客用電吃緊 台電工程完工提升兩倍電壓

被騙去非洲讀寄宿學校 英14歲少年怒告爸媽獲勝

相關新聞

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區...

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

Switch 2台北體驗會抽獎公布！一堆玩家哀號「落選」：比預購當天取貨還難

任天堂 最新主機Switch 2 台灣部分將在7月10日開賣 ，官方在7月5日、7月6日於台北花博 舉辦抽選 制的Switch 2新機 體驗會 活動，今（19）日公布入場中選資格名單，讓不少網友意外「自己沒有中」，只有少部分的天選之人中獎，驚訝原來Switch 2的體驗會活動真的有超多人報名抽選。

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

環境部撤銷中火1800萬罰鍰...法院認違法 台電回應了

台北高等行政法院就台中電廠2、3號機行政訴訟案一審結果，台電表示，今日判決法院是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由...

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

美國環境工作組織日前公布2025年「最髒與最乾淨蔬果」排行榜，發現菠菜、草莓與羽衣甘藍等常見蔬果農藥殘留量居高不下，其中菠菜更被列為「最髒蔬果」之首，而向來被視為「超級食物」的藍莓亦名列其中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。