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華信航空董座懸缺3個月 中市前副市長8月初接掌
華信航空董事長原由時任華航總經理高星潢兼任，但高星潢今年3月真除為華航董事長後，華信董事長一職便空缺迄今，今傳華信董事長將由台中市前副市長、台中科技大學副教授陳大鈞接任；知情人士證實，8月初將上任。
華信航空為中華航空旗下子公司，以國內線為主。華信董事長原由時任華航總經理高星潢兼任，但高星潢今年3月真除為華航董事長後，華信董事長一職便空缺迄今，已有3個月之久。
知情人士證實，華信董事長將由陳大鈞接任，8月初上任，但華信董事會日期尚未定。
陳大鈞曾參選台中市北屯區立委補選、曾任台中市副市長、立法院副院長蔡其昌辦公室主任，現為台中科技大學副教授，去年12月起擔任中華航空事業發展基金會（航發會）董事。
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