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國台交將演出「阿爾卑斯交響曲」 打造聽覺巔峰

中央社／ 台北19日電

向大型管弦樂編制致敬，國立台灣交響樂團「范努斯敦、劉惠芝與國台交」音樂會將帶來理查．史特勞斯磅礡的「阿爾卑斯交響曲」，考驗演奏技巧與默契，也為樂迷打造聽覺巔峰。

國台交團長歐陽慧剛在國台交發布的新聞資料中表示，這場音樂會將考驗樂團的演奏技巧與默契，尤其「阿爾卑斯交響曲」全曲分為22段，動員超過百名演奏家，包括雷鳴器、鼓風機、雙定音鼓、後台銅管等罕見編制，藉生動的管弦樂法，帶著樂迷遊歷阿爾卑斯山的壯闊。

這場音樂會由首度訪台的法國指揮維克多利安．范努斯敦（Victorien Vanoosten）執棒，攜手鋼琴家劉惠芝，演出拉威爾的「G大調鋼琴協奏曲」，其他曲目還包括史克里亞賓的「狂喜之詩」，作品風格迥異，音響層次豐富，期望為台灣樂迷帶來一場跨越時代、風格與情感的聽覺盛宴。

范努斯敦目前擔任土倫歌劇院音樂總監及立陶宛國家愛樂協會首席客座指揮，曾在柏林國立歌劇院、史卡拉大劇院等音樂殿堂演出，無論是交響曲、歌劇與芭蕾舞劇等，經歷豐富。

劉惠芝是東華大學音樂系教授，15歲考入法國國立巴黎高等音樂學院，並成為該院研究班畢業的首名台灣人。劉惠芝後赴美國茱莉亞音樂學院取得鋼琴演奏碩士學位，演奏風格融合法式優雅與美式明快。

為深化樂迷體驗，國台交將在演出前舉辦彩排觀摩暨交流座談，限額20名開放購票觀眾親臨排練現場，近距離感受作品音響建構過程。活動將於6月25日上午9時在國台交演奏廳舉行，報名至6月20日下午4時截止或額滿為止。

「范努斯敦、劉惠芝與國台交」音樂會將於6月28日在國立台灣交響樂團演奏廳，6月29日在屏東演藝廳音樂廳演出。

音樂會 交響樂團 交響曲

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