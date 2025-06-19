快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
檢驗指出，菠菜的農藥殘留量比其他蔬果都還要多。示意圖／ingimage
檢驗指出，菠菜的農藥殘留量比其他蔬果都還要多。示意圖／ingimage

美國環境工作組織（EWG）日前公布2025年「最髒與最乾淨蔬果」排行榜，發現菠菜、草莓與羽衣甘藍等常見蔬果農藥殘留量居高不下，其中菠菜更被列為「最髒蔬果」之首，而向來被視為「超級食物」的藍莓亦名列其中。

根據報告，EWG檢驗全美市售蔬果樣本後指出，前12名農藥殘留量較高的蔬果依序為：菠菜、草莓、羽衣甘藍、葡萄、桃子、櫻桃、甜桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓與馬鈴薯。報告指出，這些樣本中高達96%檢出農藥殘留，其中除馬鈴薯外，其餘品項平均含有4種以上農藥成分。

藍莓、草莓與黑莓等「漿果類水果」更是榜上常客。研究人員指出，這些蔬果外表細緻、易吸附農藥，即使用水沖洗也難以完全去除。最乾淨蔬果前三名則分別為鳳梨、甜玉米與酪梨，這些約有60%的樣本未檢出任何農藥殘留。

環保組織提醒，長期攝取高農藥殘留蔬果，可能對人體健康造成負面影響，包括降低心血管防護力，影響卵巢功能，甚至提高罹患乳癌與第二型糖尿病風險。此結果與法國2014至2020年間一項大型研究結果相符。

不過，專家也強調，農藥殘留不代表「不能吃」，而是應提高清洗技巧。美國食品藥物管理局（FDA）指出，將蔬果以流動清水沖洗，大多數農藥即可被清除。台灣食藥署也建議，蔬果應先泡水3至5分鐘後再沖洗，必要時去皮或切除不可食部分，以降低農藥殘留。

專家最後提醒，遵循以下三步驟，吃得更健康：食用前先泡水、再沖洗；避免先切再洗，以免污染刀具；可選擇鳳梨、玉米等「乾淨蔬果」降低風險。 

食藥署 農藥殘留 水果

延伸閱讀

菠菜不只用吃的！喝菠菜汁護眼抗老又控糖 看懂5大健康好處

雙手吃草莓遭閨密酸「綠茶」 她氣炸：真的很受傷

玉米不僅可以用水煮 廚師授1方法加熱：味道更甜

把旺來放進料理！ 鳳梨料理簡單做 用果香煮出夏天滋味

相關新聞

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區...

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

Switch 2台北體驗會抽獎公布！一堆玩家哀號「落選」：比預購當天取貨還難

任天堂 最新主機Switch 2 台灣部分將在7月10日開賣 ，官方在7月5日、7月6日於台北花博 舉辦抽選 制的Switch 2新機 體驗會 活動，今（19）日公布入場中選資格名單，讓不少網友意外「自己沒有中」，只有少部分的天選之人中獎，驚訝原來Switch 2的體驗會活動真的有超多人報名抽選。

藍光偷走好心情？研究：夜間燈光影響情緒 恐與憂鬱症狀有關

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。