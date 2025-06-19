常吃蔬菜都上榜！菠菜奪「最髒蔬果」第一 鳳梨、玉米最乾淨

美國環境工作組織（EWG）日前公布2025年「最髒與最乾淨蔬果」排行榜，發現菠菜、草莓與羽衣甘藍等常見蔬果農藥殘留量居高不下，其中菠菜更被列為「最髒蔬果」之首，而向來被視為「超級食物」的藍莓亦名列其中。

根據報告，EWG檢驗全美市售蔬果樣本後指出，前12名農藥殘留量較高的蔬果依序為：菠菜、草莓、羽衣甘藍、葡萄、桃子、櫻桃、甜桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓與馬鈴薯。報告指出，這些樣本中高達96%檢出農藥殘留，其中除馬鈴薯外，其餘品項平均含有4種以上農藥成分。

藍莓、草莓與黑莓等「漿果類水果」更是榜上常客。研究人員指出，這些蔬果外表細緻、易吸附農藥，即使用水沖洗也難以完全去除。最乾淨蔬果前三名則分別為鳳梨、甜玉米與酪梨，這些約有60%的樣本未檢出任何農藥殘留。

環保組織提醒，長期攝取高農藥殘留蔬果，可能對人體健康造成負面影響，包括降低心血管防護力，影響卵巢功能，甚至提高罹患乳癌與第二型糖尿病風險。此結果與法國2014至2020年間一項大型研究結果相符。

不過，專家也強調，農藥殘留不代表「不能吃」，而是應提高清洗技巧。美國食品藥物管理局（FDA）指出，將蔬果以流動清水沖洗，大多數農藥即可被清除。台灣食藥署也建議，蔬果應先泡水3至5分鐘後再沖洗，必要時去皮或切除不可食部分，以降低農藥殘留。

專家最後提醒，遵循以下三步驟，吃得更健康：食用前先泡水、再沖洗；避免先切再洗，以免污染刀具；可選擇鳳梨、玉米等「乾淨蔬果」降低風險。