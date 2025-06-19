監察院指逾50萬藍領移工退休無保障 勞動部回應了

監察院19日上午指出，我國自2005年起實施勞退新制，讓勞工退休金可以「累積帶著走」，但藍領移工適用勞退舊制，必須在同一雇主工作滿一定年限才能領退休金，估有超過50萬名在台藍領移工退休無保障。勞動部晚間回應，若藍領移工確有成就退休條件事實，雇主仍應給付勞退舊制退休金，不影響勞工權益。

我國自2005年起實施勞退新制，讓勞工退休金的累積，不因轉職，或公司歇業、倒閉而中斷。但藍領移工適用勞退舊制，必須在同一雇主下工作滿一定年限才能領退休金，退休門檻高，較無保障。監察院請勞動部因應環境變遷與移工在台年限放寬，檢討法令並評估是否涉及差別待遇。

對此，勞動部表示，適用《勞基法》的勞工，無論本國籍或外國籍，皆有該法及「勞工退休金條例」所定之退休金制度保障。

勞動部改制前，行政院勞工委員會2006年12月5日發布勞動4字第0950109148號令釋，考量藍領移工在台工作有年限規定，大多數勞工不會成就退休要件，可不計入勞工退休準備金（勞退舊制）之提撥範圍。若藍領移工確有成就退休條件事實，雇主仍應給付勞退舊制退休金，不影響勞工權益。

勞動部提到，勞退新制自施行以來，除本國籍勞工，後續考量與我國國民結婚，且獲准居留而在我國工作之大陸地區人民、香港及澳門居民，以及取得永久居留之外國人，以在我國長久居住發展為目的者，已陸續納入勞退新制適用對象。

勞動部表示，有鑑於時空背景多有變化，移工政策亦有調整，勞動部將依據監察院調查報告所指出，包括衡酌憲法保障勞工之基本精神、支持中小型經濟事業發展的政策方向，以及國際勞工公約等，在保障勞工權益前提下，配合國發會人口及移民政策之整體規劃，持續檢視我國勞工退休金制度。