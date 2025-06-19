移工不適用勞退新制？勞動部稱配合政策：將檢視制度

監察院今指出，移工適用勞退舊制，須在同一雇主工作滿一定年限才能領退休金，退休門檻高；勞動部於2006年以令釋免除雇主為移工提撥退休金義務，引發牴觸母法爭議，要求勞動部全面檢討該令釋是否逾越法律授權，並評估是否涉及差別待遇。對此，勞動部回應，將配合國發會人口及移民政策規畫，持續檢討退休金制度。

監察委員王美玉、王幼玲表示，現行規定排除尚未取得永久居留的藍領移工、中階技術人力及其他白領專業人士適用勞退新制，其中，超過50萬名在台藍領移工僅適用「勞退舊制」，除非長期在同一雇主工作到退休，否則根本領不到退休金，許多移工在台工作多年，制度卻建立在「他們不會留下來」的假設上，未能反映移工實際長期工作的情況，導致退休保障產生落差。

勞動部表示，無論本國籍、外國籍的勞工，只要適用「勞動基準法」，皆有該法及勞工退休金條例所定的退休金制度保障。2006年12月5日發布的勞動4字第0950109148號令釋，是因考量藍領移工在台工作有年限規定，大多數勞工不會成就退休要件，允可不計入勞工退休準備金(勞退舊制)提撥範圍；如果藍領移工確有成就退休條件事實，雇主仍應給付勞退舊制退休金，不影響勞工權益。

勞動部表說，勞退新制自施行以來，除本國籍勞工，後續考量與我國國民結婚，且獲准居留而在我國工作的大陸地區人民、香港及澳門居民，以及取得永久居留的外國人，都以在我國長久居住發展為目的，已陸續納入勞退新制適用對象。

有鑑於時空背景多有變化，移工政策也有調整，勞動部將依監察院調查報告所指，包括衡酌憲法保障勞工基本精神、支持中小型經濟事業發展的政策方向，以及國際勞工公約等，在保障勞工權益前提下，配合國發會人口及移民政策整體規畫，持續檢視我國勞工退休金制度。