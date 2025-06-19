開冷氣用錯方法恐引發肺炎？ 專家示警：不要急著關窗戶

香港天文台預測，6月22～24日將會出現酷熱天氣，氣溫高達33℃，開冷氣已幾乎成為必要的事。不過，隨著使用冷氣的頻率增加，也有部分人出現不適症狀，不要以為只是普通的「冷氣病」，嚴重有機會導致肺炎。

根據日本媒體報導，近年有不少人反映在開啟冷氣時聞到一股異味，甚至在冷氣房待久了會出現咳嗽、喉嚨痛、氣喘等類似感冒的症狀。這些反應有時候並非單純的冷氣病，而是因為冷氣機內部積存了大量灰塵與黴菌，當冷氣啟動時，黴菌隨著氣流一併被吹散到室內空間。當人體長時間反覆吸入這些黴菌，可能會導致免疫系統產生過度反應，形成肺部慢性炎症，也就是所謂的過敏性肺炎。

這種由冷氣引發的健康問題並不罕見，特別是在潮濕多雨或空氣流通不佳的地區，情況更容易發生。過敏性肺炎初期的症狀可能與普通感冒或支氣管炎相似，例如輕微發燒、咳嗽、胸悶與全身倦怠，但若未及時察覺並處理，可能會發展為慢性肺部疾病，對身體健康造成長期影響。值得注意的是，這種病症在老人、小孩及有過敏體質者身上更為常見。

面對這樣的風險，華視找來家電業專家提出建議。最基本的預防措施，就是在每年首次開冷氣前，務必徹底清理冷氣機的濾網與內部管線。這不僅能去除積塵與黴菌，還有助於提升冷氣的效能與慳電效果。然而，許多用家往往疏忽這個步驟，一開機就全力運轉冷氣，等到異味或不適出現才發現為時已晚。

針對此情況，專家也提出一個簡單但有效的做法：在開冷氣機時，不要急著關閉窗戶，而是應該讓室內保持良好通風。特別是在冷氣剛啟動的前30分鐘，開啟門窗能有效讓積壓在管線中的黴菌被排出，不至於集中在密閉空間內重複循環，減少吸入濃度。

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文章授權轉載自《香港01》