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研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現即使短暫觀看色情片，也會對認知造成影響。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究發現即使短暫觀看色情片，也會對認知造成影響。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，中國成都醫學院的專家近期進行了一項研究，針對21名大學生進行監測。研究團隊將受試者分為一般使用者與重度色情成癮者，要求受試者進行認知測驗後，再觀看10分鐘熱門色情影片。看完影片後，受試者必須再次接受認知測驗，過程中專家也同步監測大腦活動。

研究結果顯示，觀看色情影片後，受試者不只反應時間變慢、答題的錯誤率提升，注意力與控制力也顯著下降。其中又以成癮者的腦部反應最為驚人。團隊發現，色情成癮者的前額葉皮質反應，與吸毒成癮者或思覺失調症的腦部活動相似；後續焦慮與憂鬱量表測驗中，得分也明顯比一般使用者高。

不過就連不常看色情片的一般使用者，也會因觀看色情片以後出現反應遲緩、失誤增加等現象。由此可見，即使只是偶爾接觸色情內容，也會造成短時間的認知損害。

研究也發現，一般使用者在看色情片時，會出現驚訝、恐懼、噁心等強烈的情緒反應；但成癮者卻是面無表情，顯見對聲色刺激已感到麻痺。團隊指出，從該項反應可以看出，過度接觸色情內容，會逐漸削弱情緒敏感度與快感反應。

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成癮 憂鬱 思覺失調症 失智症

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