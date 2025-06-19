4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」
未來1周持續炎熱，中央氣象署預報員陳姵安表示，明天午後雷陣雨主要集中在南投、嘉義以南、大台北及其他山區，下周二、下周三水氣再略增，周四雨勢會更加明顯，午後各地都有降雨情況；颱風部分，未來1周熱帶擾動發展機率較低，預計到6月底熱帶雲簇發展才會較活躍。
陳姵安說，明、後（20、21日）2天環境風場為東南風，東南部、恆春半島有局部短暫雨，午後西部山區有局部較大雨勢。明天午後南投、嘉義以南、大台北及其他山區留意雷陣雨。
周六（21日）清晨至上午中南部有零星短暫降雨，午後中部以北、東北部及其他山區有雷陣雨；周日至下周三（22至25日）環境風場以西南風為主，清晨至上午中南部有零星短暫降雨。
周日至下周一（22、23日）午後中部以北、東北部、其他山區有雷陣雨，下周二、下周三（24、25日）午後西半部、東半部需慎防雷陣雨。
下周四（26日）環境風場轉為偏南風，水氣增加，南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。
溫度部分，陳姵安指出，明、後2天西半部需留意高溫，東半部高溫31、32度，西半部32至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷高溫甚至上看36度以上；周日東南部有焚風，高溫上看36度以上，下周三隨著水氣增加，北部高溫略降，但仍有30度以上。
此外，陳姵安提及，未來一周熱帶擾動發展機率較低，預計要到6月底熱帶雲簇發展才會較活躍。
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