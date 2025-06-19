明年未滿50歲年輕型失智納長照 民團：對家屬是好消息

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聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰，衛福部公告長期照顧服務申請及給付辦法部分條文修正，貼近民眾多元照顧需求。圖／123RF
失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰，衛福部公告長期照顧服務申請及給付辦法部分條文修正，貼近民眾多元照顧需求。圖／123RF

失智症議題漸受重視，尤其台灣邁入超高齡社會，失智症盛行率連帶攀升。根據國衛院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，推估失智症人口數逾35萬人。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，隨著失智人口增加，家庭照顧負擔日益沉重，但依國衛院統計失智人口數中，尚未包括年輕型失智者，呼籲政府應提供更多協助。

隨著失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰，衛福部著手啟動長照3.0，今公布長照服務申請及給付辦法，放寬服務對象、擴大服務內容，以及智慧科技輔具租賃制度。陳筠靜說，肯定政府正視問題、解決問題，新措施對失智症患者及家屬來說，是一項好消息。

陳筠靜指出，過去多次倡議失智症照顧資源，希望朝向「全齡、全程照顧」方向提供多樣長照服務。尤其，高達95.9%失智者生活在社區，協助失智者在熟悉的生活圈獲得服務，維持自主性，才能有效減輕家庭照顧負擔。

「長照3.0納入50歲以下年輕型失智者，以及青壯年中風失能個案，讓家屬鬆了一口氣。」陳筠靜說，年輕型失智者常處於家庭與職涯的關鍵階段，需要更多經濟、就業與教育方面的支持，本次修法特別放寬未滿50歲失智且失能者申請資格，以利及早介入提供協助，有助於延緩失智病程退化。

另，輕度失智者往往有很好的工作能力，陳筠靜認為，政府應加強提供就業服務，讓輕度失智患者可申請「職務再設計」，透過個管師、職能治療師的評估，協助調整工作職務，讓患者延續職場生活，協助家庭維持經濟穩定。

自今年9月1日起，「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案將擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度，提升長照個案社區參與便利性。陳筠靜說，期望交通服務可延伸至失智據點，讓使用者更方便參與社區活動，包括運動復能等課程，以促進人際互動。

長照 患者 失智症

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