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看盡病苦…她器捐念頭藏30年 選60歲生日達成心願

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
圖書館志工黃顗蓁（右）利用60歲生日，簽署器官捐贈同意書，希望把有用器官延續別人生命，感動許多人。圖／員林宏仁醫院提供
圖書館志工黃顗蓁（右）利用60歲生日，簽署器官捐贈同意書，希望把有用器官延續別人生命，感動許多人。圖／員林宏仁醫院提供

彰化圖書館志工黃顗蓁30年前就埋下捐贈器官的念頭，考量父母健在，遲未付諸行動，如今看盡人生百態，決定為自己的人生作主，利用60歲生日簽署器官捐贈同意書，希望把有用器官延續別人生命，她的事蹟在今天「器官捐贈紀念日」傳開，格外感人。

黃顗蓁看待生命如此豁達，人生卻非一帆風順，丈夫早年生意失敗，負債失蹤迄今，她一手拉拔女兒長大，好在貼心的女兒，也很支持她的器官捐贈決定，讓她再無罣礙，希望身後把有用的器官、大體，都能捐贈給最需要的人使用。

黃顗蓁說，30年前，就看過器官捐贈資訊，即有器官捐贈念頭，後來曾在醫院工作，看盡病苦、意外受傷，家人也跟著受苦，很珍惜自己有健康身體，日前在員林宏仁醫院剛好看到器官捐贈宣導，當場簽署同意書，做為自己60歲的生日禮物。

黃顗蓁說，器官捐贈念頭放在內心這麼久，都沒有動搖過，今年她不只簽署器官捐贈同意書，也決定往生後捐贈大體，盼能成為大體老師，供醫學教育和研究。

黃顗蓁在簽署原因寫下：「感恩父母給予健全的身體，希望延續珍惜得來不易的生命」，並留下給家人的話「感恩、尊重、愛」。

宏仁醫院社工師謝麗秋說，每年六月是器官捐贈宣導月，包括「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」等觀念都需要長期推動，去年起，也可透過健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」。

不過，謝麗秋指出，衛福部統計全國仍有逾1萬人等待器官捐贈，凸顯器官來源不足，黃顗蓁對人生的熱情和善念令人感動，也是最好的生命教育，期待能給更多人啟發，提升捐獻器官的風氣，讓更多等待器官移植的患者，得到即時的幫助。

圖書館志工黃顗蓁（右）利用60歲生日，簽署器官捐贈同意書，讓員林宏仁醫院社工師謝麗秋（左）十分感動。圖／員林宏仁醫院提供
圖書館志工黃顗蓁（右）利用60歲生日，簽署器官捐贈同意書，讓員林宏仁醫院社工師謝麗秋（左）十分感動。圖／員林宏仁醫院提供

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