卓揆：2026年「長照3.0」計畫上路 估6,000人受惠

行政院長卓榮泰19日在行政院會聽取衛生福利部「長照3.0規劃」報告後表示，2025年台灣已邁入超高齡社會，為因應高齡照顧壓力與人力的挑戰，衛福部「長照3.0」計畫將於2026年上路，以落實賴清德總統「國家希望工程」擴大社會投資、減輕家庭負擔、強化醫療照顧銜接、打造「健康台灣」的施政目標。

卓榮泰指出，「長照3.0」計畫將擴大服務對象，持續增加服務據點及內容，給予家庭照顧者及長照機構更多支持，並結合醫療與社會福利，提升對失能者的照顧，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。卓院長強調，這不只是政策的提升，更是跨領域、跨部會、公私協力的重要社會工程。

衛福部「長照3.0」將擴大服務對象，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。根據衛福部估計，未來服務對象擴大至不分年齡的PAC失能者及年輕型失智者後，約可有6,000人受惠。根據現行「長照2.0」服務對象以65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者為主，不過考量近年中風趨勢有年輕化的傾向，「長照3.0」將擴大納入擴大急性後期照護（PAC）不分齡失能者與年輕型失智者兩類。

卓榮泰責成衛福部會同相關機構，積極建立完善的照顧制度，並整合資源，結合民間參與，透過制度創新、科技導入與社區連結，打造一個讓每一位長者都能「活得久，也活得好」的共好社會。也要求相關部會在計畫推出前，能多聽取各方意見，完善處理、調整內容，讓該計畫上路後，不僅能滿足國人更多需求，也得到大家共同支持。