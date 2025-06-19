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長照新制放寬外看家庭使用日照 專家籲別漏重度失能者

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今日揭露長照新規畫，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧，呼籲下一波長照改革應重視重度失能者照顧，否則加上健康長輩也可聘僱外籍看護工，這些重度失能者家庭狀況，恐怕雪上加霜。圖／聯合報系資料照片
衛福部今日揭露長照新規畫，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧，呼籲下一波長照改革應重視重度失能者照顧，否則加上健康長輩也可聘僱外籍看護工，這些重度失能者家庭狀況，恐怕雪上加霜。圖／聯合報系資料照片

衛福部今公告長照照顧服務申請新規畫，包含放寬聘僱外籍看護工家庭使用日間照護等社區式服務。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，本次修法改變極大，有望改善外籍看護工照護壓力，但也呼籲下一波長照改革應重視重度失能者照顧，否則往後健康長輩也可聘僱外籍看護工，恐讓重度失能者家庭雪上加霜。

配合長照十年計畫3.0，衛福部公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，將在9月起放寬聘僱外籍看護工的被照顧者家庭於原核定額度下，使用日間照顧及家庭托顧服務。

陳景寧說，本次修法改變極大，原本外籍看護家庭被排除在外的，現在放寬使用資格，失能等級評估2至8級，可以申請1萬至3.6萬元不等的額度補助，以申請社區式照顧服務，本次放寬可使用額度3成，雖然仍不能申請居家服務，但已經大幅鬆綁。

不少被照顧者需要24小時照護，導致外籍看護壓力極大，沒有喘息機會。陳景寧說，高壓讓不少外機看護工「逃跑」，本次放寬增加彈性，外籍看護可以在白天將被照顧者送到日照中心，雖然可能只有幾個小時的放鬆，但在長期單人獨立照顧下，有望舒緩壓力，降低看護移工逃跑的機會。

另外，本次也擴大長照給付對象，包含年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象。陳景寧表示，長照3.0計畫後續仍應持續改革，目前僅是針對輕中度失能者在照顧彈性不夠、爭議較小的部分加以推動。

但陳景寧憂心，重度失能的照顧家庭，除了自己離職照顧、送往機構外，就得靠外籍看護工照顧。然而，接下來政府放寬80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，可能讓健康長者也能聘請看護工，讓原本就吃緊的外籍看護需求更加嚴峻，更可能推升聘僱價錢，讓這些家庭處境雪上加霜。

再者，重度失能者若送機構照顧，對不少家庭而言負擔仍大。陳景寧呼籲，政府應加強補助力道，雖財務負擔可能加劇，但重度失能者占比僅約2成，面對重度失能家庭更應提供支持，下一波改革盼別忽略重度失能者。

額度 長照 外籍看護

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