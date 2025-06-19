連續15年合作 法國巴黎銀行財富管理贊助國家交響樂團音樂會

法國巴黎銀行財富管理今夏再度攜手國家交響樂團（NSO），共同舉辦「法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮」音樂會。此一合作今年邁入第15年，不僅展現法國巴黎銀行對文化藝術的長期承諾，更體現連結在地藝術與國際視野的精神。

這次系列音樂會特別融合法國音樂元素與本地優秀音樂人才，深化台法文化交流。法國巴黎銀行台灣區總經理寶森（Bruno Boussard）表示：「我們很榮幸與NSO攜手走過15年，共同推動文化藝術發展。音樂能跨越語言與國界，打動人心；藝術如同財富，值得珍惜與延續。今年的音樂會匯聚法國藝術精華與台灣優秀音樂家，是一場融合國際視野與本土力量的文化盛事。」

6月21日於台北國家音樂廳登場的《號角．交響羅曼史》，由德國指揮家埃杜塞（Kevin John Edusei）執棒，攜手當代法國號巨擘弗拉柯維克（Radovan Vlatković），演出《聖桑斯F大調浪漫曲》與理查・史特勞斯《降E大調第二號法國號協奏曲》，展現法國器樂的優雅光彩。

7月20日於台中國家歌劇院登場的《準・馬寇爾、曾宇謙與NSO》，由具深厚法國音樂背景的NSO音樂總監準・馬寇爾（Jun Märkl）同台台灣知名小提琴家曾宇謙，詮釋貝多芬唯一的小提琴協奏曲《D 大調小提琴協奏曲》， 此次演出亦為曾宇謙6月小提琴獨奏會系列的延伸，從獨奏邁向與樂團共同詮釋的協奏篇章。

「法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮」為該行於台灣長期推動的重要藝文計畫之一，致力以音樂為媒介，連結多元社群，倡議永續與文化共融。透過與NSO的長期合作，法國巴黎銀行財富管理持續以實際行動支持本地藝文生態系，促進藝術傳承與文化價值的永續延伸。