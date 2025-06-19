中重度異位性皮膚炎 新藥健保給付延長至2年

全台灣約30萬人深受異位性皮膚炎之苦，對中重度患者而言，穩定的治療計畫是病情控制重要的關鍵，自6月1日起，進階治療中的口服標靶小分子藥物健保給付時間延長至2年。

許多異位性皮膚炎患者過去必須歷經多次申請，好不容易取得口服標靶小分子藥物健保給付，但1年後又得面臨失去給付的困境，衛生福利部中央健康保險署自6月1日起，進階治療中的口服標靶小分子藥物健保給付時間延長至2年，以利中重度患者病情控制。

台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜今天在記者會表示，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的發炎性皮膚疾病，最主要特徵是極度強烈的「癢」感，常有患者說癢到快死掉，尤其是到了晚上準備要睡覺的時候，特別地癢，根本無法入睡，甚至還會抓到血流滿地，嚴重影響日常生活。

朱家瑜說，異膚病因牽涉複雜，主要與皮膚屏障功能缺陷與免疫系統失調等2大機轉有關。患者皮膚屏障較薄弱，皮膚水分喪失、乾燥、對外界刺激物與過敏原防禦力不足，再加上免疫反應異常，引發慢性發炎。病情也容易受到環境因素，如氣候變化、壓力等影響而加重。

根據亞太地區研究，87.2%中重度患者經歷疼痛與不適，77.2%中重度患者面臨憂鬱與焦慮等心理困擾，可以說是被疾病折磨得身心俱疲。新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜提醒，中重度異位性皮膚炎容易反覆發作、惡化，穩定治療的時間長短，將直接影響皮膚能否真正修復。

楊靜宜說，當傳統治療效果有限，接受新藥是獲得改善重要選擇，尤其穩定的治療計畫，是中重度異位性皮膚炎患者病情控制關鍵，臨床研究顯示，約8成患者在112週治療期間，皮膚病灶改善程度可維持75%以上，應避免中途停藥，患者容易再次惡化，陷入治療與復發的惡性循環中。