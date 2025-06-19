失智新藥遲到「開打有變數」 醫院、診所延到下周施打

心臟外科權威醫師林芳郁罹患失智症，引發社會關注，許多人關心失智症預防，也關心新藥使用情形。目前針對早期阿茲海默症的單株抗體的兩款藥物，原預定於今天（19日）在台開放自費使用，但因藥廠班機運送延誤，藥品尚未抵達台灣，亞東醫院、一森診所的施打計畫喊卡。

衛福部現已核准兩款針對早期阿茲海默症的針劑新藥，亞東原預計今天上午完成全國首例自費施打案例，一森診所施打時間可能更早，於昨（18日）就可幫患者施打，各家都希望搶頭香。但現在傳出變數，一森診所今於臉書發文表示，新藥在運輸轉機過程，因班機延遲了，預計失智新藥預計今天傍晚抵台。

一森診所表示，新藥抵台後還需要品管監控及抽查，預計下周開打，屆時拿到台灣第一瓶藥就馬上為失智患者安排治療。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，失智新藥從法國運送來台途中，因物流有誤，也是預計今天傍晚才會送到台灣，將再經過報關程序，最快將在23日開打。

失智症新藥一年療程費用近百萬元，但亞東醫院目前已有十多名門診患者接受評估，甄瑞興說，新藥抵台後，會盡快為病情符合使用資格者施打，期待有不錯效果，改善病人的生活品質。