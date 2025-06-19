雲林幾波強雨湖山水庫解渴 蓄水量今滿庫達溢流水位
雲林地區連日大雨，久旱未雨的湖山水庫，今天水位達到滿庫開始溢流，湖山水庫管理中心表示，目前水庫水位達211.5公尺，有效蓄水量5050萬噸，創下湖山水庫2019年啟用滿庫以來最早溢流紀錄。
湖山水庫管理中心主任李炎任指出，近兩個月鋒面帶來幾波降雨，使上游集水區清水溪河道水量大增，保留下游的水權量之後，所剩的水量才挹注湖山水庫的蓄水量，今天上午約10時水位達211.5公尺的滿庫位置，水庫開始自然溢流，提醒下游雲、嘉共15鄉鎮的民眾提高警覺，不要靠近河道，以確保安全。
今天湖山水庫部分遊客前往賞湖，難得看到水庫溢流的景象，直說「很療癒」。李炎任表示，湖山水庫在2016年啟用，每年大約6月底至7月初會滿庫自然溢流，今年鋒面早來，今天上午就達滿庫溢流，是2019年以來少見情況，不過未來的降雨狀況仍不確定，呼籲民眾這段期間仍要節約用水。
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