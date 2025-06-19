學者挺無糖飲品免稅 盼民眾按下變胖暫停鍵

立法院初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，新增罐裝無糖飲品免徵貨物稅，學者期待透過減糖為變胖按下暫停鍵，未來仍需持續倡議與廠商協調，也盼改變消費習慣與加強營養教育。

立法院財政委員會昨天初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案。有鑒於含糖飲料會增加心血管疾病風險，還可能引發一連串健康問題，朝野立委經討論，一致決定將罐裝無糖飲料納入免徵貨物稅，盼增加國民購買意願，進而達到增進國民健康的目的。

台灣肥胖率亞洲名列前茅，過半成人體重失控，肥胖已成不容忽視國安問題，據衛生福利部國民健康署統計，台灣成人過重及肥胖率已超過5成，每2個人就有1人體重過重，最可怕的是，台灣不只胖子大人多，小胖子也不少，台灣平均每3個孩子，就有1人有過重問題。

台灣高熱量食物、含糖飲料隨手可得，醫界多數肥胖防治專家都認為，民眾忽略「吃不健康比不運動更可怕」。台北醫學大學保健營養學系主任夏詩閔今天接受媒體聯訪時表示，含糖飲料與無糖飲料稅收上面有差異，在國外其實行之有年，美國部分州別就有採取過類似政策。

當「糖」成為全民公敵，但徵收「糖稅」能否能打擊肥胖，多數專家不認同，台灣肥胖醫學會常務理事、台大醫院副院長黃國晉認為，飲食教育才是重點。糖稅無法比照菸稅，因為菸草僅是少部分人使用，但糖類幾乎所有人天天都在攝取，難以透過提高產品價格降低民眾食用意願。

如今台灣選擇逆向而行，透過罐裝無糖飲品免徵貨物稅，以獎勵取代懲罰，夏詩閔認為，執行上仍可能面臨困難，必須確保價格具有誘因。當免稅無糖飲料明顯比含糖飲料便宜，消費者才有可能願意選擇，因此需與廠商達成價格下調的共識，才能真正朝促進健康方向推動。

夏詩閔說，過度糖分攝取與多種慢性疾病密切相關，鼓勵民眾選擇無糖飲料，對健康有正面幫助，支持無糖飲品免稅。若未來罐裝無糖飲品免稅順利三讀通過，後續推動民眾減糖仍仰賴4大關鍵因素，包含公民團體積極倡議、與廠商充分溝通協調、消費者改變購買行為與加強營養教育。