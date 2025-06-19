赤鯮蓄養繁殖大突破 水試所領先國際成功育苗

「赤鯮」被饕客喻為10大好吃的魚類，屬於深海高價魚種，但漁獲量卻持續下滑。農業部水產試驗所突破蓄養與繁殖瓶頸，領先國際成功育成魚苗，未來將以放流方式增裕漁業資源。

水試所今天舉行記者會，介紹赤鯮魚苗繁殖、培育及養殖技術突破。

根據漁業年報統計資料顯示，赤鯮漁獲量從2001年3300公噸持續下降，2023年僅344公噸，產量約減9成。

水試所所長張錦宜說，回顧國外赤鯮繁殖相關研究文獻，中國曾在2001年培育赤鯮受精卵，在水溫攝氏22度條件下經36小時孵化就停止生長；日本新潟市水族館於2015年以海上人工授精方式取得受精卵，赤鯮魚苗孵化後飼育紀錄只有12天。

張錦宜說，水試所突破赤鯮的人工繁養殖技術，台灣在國際上率先達成已可穩定蓄養由深海採集的赤鯮種魚1年以上，並培育魚苗成長達5公分以上，成長至10公分後將可放流，增裕台灣沿近海域漁業資源，同時厚實台灣養殖技術實力，未來還要培育種魚，可望進一步推廣人工養殖。

水試所研究員兼主任翁進興說，赤鯮主要棲息深度為80至300公尺，活體取得困難，2021年起，水試所與北部漁船船長合作，於北方三島海域釣獲種魚，初步蓄養穩定後，曾歷經多次人工繁殖失敗，改嘗試轉運至東港繁養殖進行種魚育肥，將種魚生殖腺培育成熟，今年初自然產下受精卵並成功孵化。

翁進興說，經3個月培育，赤鯮成長為5至8公分幼魚，目前已穩定攝餌，達成初步人工繁殖技術開發的里程碑。

水試所因應漁業資源匱乏趨勢及提升台灣養殖產業競爭力，擬定數種沿近海重要物種進行人工繁殖技術研究，2022年至2024年已陸續完成黑䱛（黑喉）、康氏馬加鰆（土魠）、鱰魚（鬼頭刀）、赤鯥（紅喉）繁殖技術開發，赤鯮是人工繁殖技術突破的魚種。

水試所介紹，赤鯮屬鯛科成員，主要分布西太平洋，台灣的北部、東部及西南部海域為赤鯮生長區域。赤鯮體色呈鮮豔的紅色，靠近背鰭基部的魚背上有3塊大型金黃色斑塊。肉質緊緻紮實，適合乾煎、炭烤及清蒸，深受消費者喜愛。