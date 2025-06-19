14縣市慎防大雷雨 大台北午後天空飄烏雲
今天天氣晴朗炎熱，但是下午氣象署針對14縣市發布大雨特報，雨勢可能持續到晚上。大台北盆地天空下午也出現一大片烏雲，外出的民眾宜攜帶雨具，注意雷擊及強陣風，山區也慎防因雨坍方及落石，以及慎防低窪地區積水。
氣象署今天針對9個縣市發布高溫特報，白天時包括台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號的悶熱天氣型態，下午則注意天氣變化，對14縣市發布大雨特報，可能靠近山區容易發生大雷雨，包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
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