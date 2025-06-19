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彰基首季健保斷頭1.2億 總院長陳穆寬霸氣回應

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院第一季遭「健保斷頭」1.2億元，第二季是否改善受到關切。彰基總院長陳穆寬「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。記者劉明岩／攝影
彰化基督教醫院第一季遭「健保斷頭」1.2億元，第二季是否改善受到關切。彰基總院長陳穆寬「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。記者劉明岩／攝影

健保總額新制」實施後，彰化基督教醫院第一季健保申報點數超量，遭「斷頭」達1.2億元，第二季是否改善受到關切。彰基總院長陳穆寬強調，雖然並未進行精算式管制或壓縮服務內容，但「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。

彰基體系發言人張尚文表示，針對「健保總額新制」所謂「健保斷頭」問題，總院長陳穆寬在日前全體系院務會議中明確指出：「只要醫師的臨床處置合乎醫療常規，對病人有實質助益，院方就不會進行控管或設限。」因為醫療的初衷是救人，而非逃避制度風險。

陳穆寬強調，彰基體系旗下多所分院如南投基督教醫院、二林基督教醫院，多位於偏鄉地區，即便在健保新制下出現「四階段斷頭」的情況，院方仍持續提供必要的醫療照護，確保在地民眾健康權益不受損害。

至於鹿港基督教醫院服務海線地區，也面臨相同挑戰，但同樣不會因此而限縮。兒童醫院則肩負彰投地區兒童醫療重任，更不可能因點數限制而減少服務。

「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療。」陳穆寬對醫院主管勉勵，「我們的核心精神不是『看一個賠一個』，而是『看一個救一個』。」

張尚文表示，在財務管理方面，彰基自總院長陳穆寬上任以來，實施嚴格的陽光採購制度，不僅杜絕人為干預，採購流程全面公開透明，也因此建立起健全而穩定的財務結構。

院方也強調，面對「健保總額新制」，彰基將持續監控不必要的醫療浪費，確保每一分健保資源用在真正需要的地方。

彰化基督教醫院第一季遭「健保斷頭」1.2億元，第二季是否改善受到關切。彰基總院長陳穆寬「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。本報資料照片
彰化基督教醫院第一季遭「健保斷頭」1.2億元，第二季是否改善受到關切。彰基總院長陳穆寬「我們不怕賠多賠少，只怕病人得不到應有的醫療」。本報資料照片

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