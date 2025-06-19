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2026世界內科研討會將來台 吳明賢盼展現台灣醫療實力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「2026世界內科醫學國際研討會」在台灣舉辦，聚焦討論內科醫學領域對疾病預防重視，強化成人疫苗提升國人健康關鍵角色，盼透過跨界合作與政策倡議，展現提升醫療品質、延長健康餘命的堅定承諾。圖／內科醫學會提供
「2026世界內科醫學國際研討會」在台灣舉辦，聚焦討論內科醫學領域對疾病預防重視，強化成人疫苗提升國人健康關鍵角色，盼透過跨界合作與政策倡議，展現提升醫療品質、延長健康餘命的堅定承諾。圖／內科醫學會提供

台灣內科醫學會為提升台灣醫療量能國際能見度，實踐「健康台灣」願景，經積極爭取，成功讓「2026世界內科醫學國際研討會」在台舉辦。內科醫學會指出，屆時將有超過8千位來自全球各地內科醫師、學者與研究人員來台與會，聚焦討論內科醫學領域對疾病預防重視，強化成人疫苗提升國人健康關鍵角色，盼透過跨界合作與政策倡議，展現提升醫療品質、延長健康餘命的堅定承諾。

台灣內科醫學會積極響應政府「健康台灣」政策，強調「預防勝於治療」的重要性。透過台灣內科醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢表示，這不僅是台灣醫學界的重要里程碑，更是讓世界看見台灣醫療實力的絕佳機會，本次台灣再次取得「世界內科醫學國際研討會」主辦權，不僅是對國內醫療實力的國際認可，也充分展現台灣內科醫學會與台大醫院聯手推動學術外交的成果。

台灣內科醫學會長期致力培育人才，提供醫師參與學術與臨床研究的機會，鼓勵創新思維與跨領域合作。台灣內科醫學會秘書長、新竹台大分院副院長盛望徽表示，學會每年舉辦年會，讓醫師可在專業領域中發聲，並持續學習成長，提升醫學研究水準。

台灣已邁入超高齡社會，盛望徽強調，成人疫苗接種是維護高齡者健康不可忽視的一環。隨著年齡增長，免疫力逐漸下降，長者面臨流感、新冠、肺炎、帶狀疱疹等感染風險顯著提高。一旦感染前述疾病，不僅病情可能較年輕人嚴重，住院與死亡風險也隨之上升。

盛望徽表示，透過系統性的成人疫苗接種政策，不僅能有效預防疾病、減少醫療資源耗用，更能提升患者生活品質，降低高齡者對家人或他人的依賴。透過本次台灣內科醫學會進一步投入成人疫苗的教育與推廣，盼與政府及社會大眾一起攜手打造更具韌性的超高齡健康社會。

醫學會 疫苗 台大醫院

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