未停讓行人致重傷罰3.6萬 新規6月30日正式上路

為撕掉行人地獄惡名，交通部今公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，調高駕駛未停讓行人導致行人死傷裁罰金額，未停讓行人致輕傷，罰鍰從7200元提高至1.8萬元，致重傷或死亡一律以最高3.6萬元處罰，新制自6月30日上路。

交通部表示，2024行人死傷1萬7162人，較2023年1萬7660人，減少498人，其中死亡人數從380人降至366人，顯示道安改善有成效，但行人死亡案件中，有83人是因「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

為再提升汽車駕駛停讓行人觀念，促使駕駛人確實遵守規則，減少行人事故發生，保障行人安全的通行環境，交通部今公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高駕駛未停讓行人肇事致行人死傷罰則。

此次修法中，汽車駕駛不停讓行人導致行人輕傷，裁罰從原本的7200元至1.2萬元，調高到1.8萬元至3萬元；致行人重傷裁罰也從1.8萬元至3萬元，調高為一律最高罰3.6萬元，與致行人死亡裁罰金額相同。

針對輕傷起罰金額修正為1.8萬元，重傷比照死亡重罰3.6萬元，交通部說明，是考量自2023年6月30日加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓行人，為遏止駕駛人僥倖不停讓心態，減少行人事故發生，建立以人為本之用路環境，在母法授權法定罰鍰額度範圍內酌予調高致人輕傷的起罰金額。

此外，交通部後續也將修法，針對不停讓行人致輕傷吊扣駕照1年提高到1至2年；不停讓行人致重傷或死亡吊銷駕照部分，3年不得考照將提高到4至5年不得考照，草案已送行政院審查，待院會通過後將送立法院修法。