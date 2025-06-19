影／突破深海魚繁殖瓶頸 水試所成功育成赤鯮魚苗

任天堂 最新主機Switch 2 台灣部分將在7月10日開賣 ，官方在7月5日、7月6日於台北花博 舉辦抽選 制的Switch 2新機 體驗會 活動，今（19）日公布入場中選資格名單，讓不少網友意外「自己沒有中」，只有少部分的天選之人中獎，驚訝原來Switch 2的體驗會活動真的有超多人報名抽選。

2025-06-19 16:06