影／突破深海魚繁殖瓶頸 水試所成功育成赤鯮魚苗
農業部水產試驗所今天下午召開記者會，說明如何突破赤鯮魚苗─黃背牙鯛蓄養與繁殖的瓶頸。
水產試驗所所長張錦宜表示，為因應漁業資源匱乏趨勢及提升我國養殖產業的競爭力，水試所啟動資源增裕計畫，擬定數種沿近海重要物種進行人工繁殖技術研究，在2022年～2024年陸續完成黑䱛（黑喉）、康氏馬加鰆（土魠）、鬼頭刀、赤鯥（紅喉）等魚種的繁殖技術開發，並在2025年，成功突破黃背牙鯛（赤鯮）的人工繁養殖技術，目前已可穩定蓄養由深海採集之赤鯮種魚達1年以上，並培育魚苗成長達5公分以上，可作為增裕我國沿近海域漁業資源及厚實養殖技術實力的重要基礎。
水試所研究員兼主任翁進興指出，黃背牙鯛靠近背鰭基部的魚背上有3塊大型金黃色斑塊，肉質緊緻紮實，適合乾煎、炭烤及清蒸，深受消費者喜愛。主要棲息水深為80～300公尺，以底棲動物，如甲殼類、軟體動物及小魚等為主食。多以一支釣、延繩釣及底拖網捕獲。鯛科成員會性轉變，赤鯮屬於先雌後雄型，18公分以下多為雌魚，24公分以上則大部分為雄魚，每年11月至翌年5月為本種繁殖期。
2021年起水產試驗所整合海洋及繁養殖漁業專家與北部漁船船長合作，由船長於北方三島海域水深200～280公尺處釣獲種魚，交給海洋團隊進行初步蓄養穩定，歷經多次人工繁殖失敗，並嘗試轉運至東港繁養殖團隊進行種魚育肥，嘗試將種魚生殖腺培育成熟，終於在今年初自然產下受精卵並成功孵化，經3個月培育至5～8公分幼魚，目前已穩定攝餌，達成初步人工繁殖技術開發的里程碑。
張錦宜期許本批魚苗之培育技術與經驗，有助於後續針對本魚種之資源增裕規劃，透過魚苗增殖與放流方式使資源回歸海域，除提高高經濟價值魚種之漁業產值，並降低對天然資源的漁撈壓力，也能使漁業資源得以永續利用。
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