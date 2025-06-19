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蔡英文故鄉將建9座風力發電機組 說明會上炮聲隆隆

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，開發公司今日在社區活動中心舉辦說明會，現場炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影
屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，開發公司今日在社區活動中心舉辦說明會，現場炮聲隆隆。記者潘奕言／攝影

前總統蔡英文的故鄉屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，開發公司今日在社區活動中心舉辦說明會，與會村民多持反對態度，針對低頻噪音、眩影，及對農作、候鳥的影響等提出質疑，開發公司一一回應，表示將盡力溝通爭取地方支持。

屏盛公司預計在楓港村設立風力發電機組9座，並設置輸電線路、開關場及聯外道路，每座單機容量為4至5MW，總裝置容量為36至45MW，併接至鄰近台電公司饋線，電壓等級為11.4KV或22.8KV，採地下化方式埋設，目前已進到環評階段。

今日公司舉辦第二次說明會，現場炮聲隆隆。村民們質疑，風機運轉時造成的低頻噪音及影子閃爍（眩影），會讓附近居民生理不適。枋山鄉公所秘書邱文遠表示，枋山鄉土地這麼有限，選址處是枋山鄉最適合種植的土地，拿來做風力發電對嗎？鄉親們都堅決反對。

屏東縣環境保護聯盟理事長洪輝祥表示，開發單位未提供低頻噪音及共振對人體造成的危害，及當地種植芒果果蠅授粉產生的影響等研究報告，依「預警原則」應該反對，並質疑廠商發大財，成本卻由居民來付，違反環境正義。

屏東縣野鳥學會常務理事吳正文指出，開發單位提出的候鳥影響報告，竟然說此處沒有候鳥不會受影響，但楓港村明明就位於赤腹鷹及灰面鵟鷹的遷徙路線，這種報告讓人無法接受。

開發公司執行長許嫺音指出，國內外許多資料，包括低頻噪音及眩影的問題，隨著科技進步已大幅度改善，也有科學上相關證據。地方上有不同聲音，之前在地方上曾逐戶拜訪，也有支持的民眾，因此會持續與民眾溝通。

開發公司表示，此位址落山風很強，沒有利用十分可惜，加上附近台電饋線容量足夠，也沒有軍事機地，是設風機的最佳地點。未來屏南快速道路會在此設立交流道與休息站，若能搭配風機做為導覽景點，可發展地方觀光，增加就業機會。

屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，位於與獅子鄉交界處。記者潘奕言／攝影
屏東縣枋山鄉楓港村計畫興建9座風力發電機組，位於與獅子鄉交界處。記者潘奕言／攝影

風力發電 蔡英文 屏東縣 噪音 低頻

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