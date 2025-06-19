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人工養殖赤鯮魚苗培育逾3個月 創全球首例

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
水試所歷經多年努力，在今年完成赤鯮的人工繁殖技術，目前已可穩定蓄養由深海採集的赤鯮種魚1年以上，其中魚苗孵化後培育超過3個月更為全球首例。記者李柏澔／攝影
水試所歷經多年努力，在今年完成赤鯮的人工繁殖技術，目前已可穩定蓄養由深海採集的赤鯮種魚1年以上，其中魚苗孵化後培育超過3個月更為全球首例。記者李柏澔／攝影

農業部水產試驗所致力於沿近海重要經濟性魚種繁殖技術開發，歷經多年努力終於在2025年完成俗稱赤鯮的黃背牙鯛人工繁殖技術，目前已可穩定蓄養由深海採集的赤鯮種魚1年以上，其中魚苗孵化後培育超過3個月更為全球首例。

水試所今天召開記者會，水試所長張錦宜表示，過去2個年度在各領域通力合作下，領先全世界陸續完成黑䱛、鬼頭刀、康氏馬加鰆（土魠） 及赤鯥（紅喉）的人工繁殖技術，並由黑䱛開始連續2年嘗試性放流數千尾育成魚苗。今年則再接再厲針對北部海域著名的高經濟價值魚種「黃背牙鯛」，也就是大家熟悉的赤鯮進行開發。

張錦宜指出，赤鯮主要棲息水深為80到300公尺，首先由200公尺深海取得種魚後，已可穩定蓄養至自然追尾產卵，也能穩定攝餌成長，今年3月19日孵化的受精卵魚苗，經過細心照顧終於順利成長到5到8公分。回顧國外赤鯮繁殖相關研究文獻，中國大陸曾在2001年培育赤鯮受精卵，在水溫22度條件下經36小時孵化；日本新潟市水族館曾於2015年以海上人工授精方式取得受精卵，魚苗孵化後飼育紀錄為12天，台灣孵化後培育超過3個月則為全球首例。

根據漁業年報統計資料顯示，赤鯮漁獲量從2001年的3300公噸持續下降，2023年僅344公噸，產量約減少9成。

水試所沿近海漁業研究中心主任翁進興表示，赤鯮活體取得困難，因此國內過去未有種魚養殖紀錄，加上繁殖技術尚未開發完成，故在長期的漁獲壓力下恐造成資源變動，因此2021年起水試所整合海洋及繁養殖漁業專家與北部漁船船長合作，由船長於北方三島海域水深200到280公尺處釣獲種魚，交給海洋團隊進行初步蓄養穩定後，歷經多次人工繁殖失敗後，改嘗試轉運至東港繁養殖團隊進行種魚育肥後，嘗試將種魚生殖腺培育成熟。

翁進興指出，在歷經多年努力下，終於在今年初自然產下受精卵並成功孵化後，目前已穩定攝餌，達成初步人工繁殖技術開發的里程碑。期許本批魚苗的培育技術與經驗，有助於後續針對本魚種的資源增裕規畫，透過魚苗增殖與放流方式使資源回歸海域，除提高本高經濟價值魚種的漁業產值，並降低對天然資源的漁撈壓力，使漁業資源得以永續利用。

農業部 永續 東港

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