快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜。聯合報系資料照
中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜。聯合報系資料照

中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日南投、高雄地區及新北以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

落石 氣象署 強降雨 大雨特報

延伸閱讀

豪雨襲山區！苗栗泰安道路多處受災 鄉公所全力搶通中

雲林山區熱門步道25日起封閉 林保署提供山友替代道路

晴朗酷熱恐36度以上高溫 今天午後雷陣雨區域曝

新北淡水山區平房焦屍旁有炸裂瓦斯桶 案情恐不單純

相關新聞

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

Switch 2台北體驗會抽獎公布！一堆玩家哀號「落選」：比預購當天取貨還難

任天堂 最新主機Switch 2 台灣部分將在7月10日開賣 ，官方在7月5日、7月6日於台北花博 舉辦抽選 制的Switch 2新機 體驗會 活動，今（19）日公布入場中選資格名單，讓不少網友意外「自己沒有中」，只有少部分的天選之人中獎，驚訝原來Switch 2的體驗會活動真的有超多人報名抽選。

早餐吃一半就想跑廁所？營養師曝生理機制：善用可改善便祕

每次吃完早餐、甚至吃到一半就想大號嗎？營養師呂孟凡在臉書發文指出「這可能是胃結腸反射」。呂孟凡表示這是一種生理性反射，進食後身體會調控腸胃道的蠕動功能。由於胃結腸反射的作用，食物一進入胃部引起擴張時，結腸的蠕動會隨之增加。腸胃便會將已攝取的食物向直腸移動，騰出空間容納更多食物。

人工養殖赤鯮魚苗培育逾3個月 創全球首例

農業部水產試驗所致力於沿近海重要經濟性魚種繁殖技術開發，歷經多年努力終於在2025年完成俗稱赤鯮的黃背牙鯛人工繁殖技術，...

不是吃錯是吃太快！健康教練教「6個正確吃法」輕鬆瘦下來

你吃飯時會好好看著食物嗎？

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。