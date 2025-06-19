14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

每次吃完早餐、甚至吃到一半就想大號嗎？營養師呂孟凡在臉書發文指出「這可能是胃結腸反射」。呂孟凡表示這是一種生理性反射，進食後身體會調控腸胃道的蠕動功能。由於胃結腸反射的作用，食物一進入胃部引起擴張時，結腸的蠕動會隨之增加。腸胃便會將已攝取的食物向直腸移動，騰出空間容納更多食物。

2025-06-19 16:03