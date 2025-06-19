快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

機車車齡逾10年約628萬輛 環部補助盼促汰換

中央社／ 台北19日電

環境部表示，統計歷年於環境部申請汰舊補助機車平均約3萬輛、而全台仍有628萬輛車齡10年以上老舊機車；目前汰換舊機車為電動車，民眾於環境部至少可申請到新台幣2800元補助金，盼促進汰換老舊機車意願。

環境部於去年12月27日即發布延長推動車輛汰舊換新空氣污染物減量補助及媒合制度，申請期限延長至115年12月31日。

環境部說明，若結合環境部大氣司空污減量補助、氣候變遷署溫室氣體減量效益媒合收購、資源循環署廢車回收獎勵金等，民眾汰換10年以上的老舊燃油機車換購電動機車，最少可獲得新台幣2800元（包含減空污1000元、減碳1500元及廢車回收300元）補助，藉此促進汰換老舊機車意願。

環境部大氣司長黃偉鳴告訴中央社記者，統計至2023年，全台車齡10年以上的燃油機車仍約有628萬輛，歷年來申請環境部汰舊換電動機車補助數量平均每年約3萬輛。

根據環境部資料，統計至2023年止，北部空品區（基隆市、台北市、新北市、桃園市 ）車齡10年以上車輛數約207萬輛、竹苗空品區約40萬輛、中部空品區（台中市、彰化縣、南投縣 ）約131萬輛、雲嘉南空品區約99萬輛、高屏空品區120萬輛、宜蘭空品區約10萬輛、花東空品區約14萬輛。

黃偉鳴說，整體而言，每年新增機車掛牌數都會被汰換數多；今年環境部發布「空氣品質政策白皮書」，連結2050淨零政策，特別針對提升電動車普及率等，從源頭打造低污染生活型態。

環境部表示，老舊機車汰換與電動機車銷量有關，包含部分民眾可能對電動機車的品質以及售後服務（例如電池月租費或維修便利性）仍持觀望，而去年燃油機車的削價競爭，也壓縮了電動機車的市場空間。

不過，環境部說，政策利多讓電動機車市場仍緩步成長，如經濟部宣布響應加碼補助報廢10年以上的老舊燃油機車、並購買其認可的電動機車，即可再獲得加碼補助1000元；而各地方政府亦多運用空氣污染防制基金，推出多元加碼補助購買電動機車的方案，民眾新購或換購電動機車皆有經費補助。

電動機車 環境部

延伸閱讀

eMOVING電動機車基隆市佔逼近20% 再推換電車款EZ-R 0 元入手專案

南投市打造8處電動車充電站試營運啟動 呼籲勿長時間占用可罰1200

經部加碼補助電動機車

獨／為行政法人化鋪路 環境部政次葉俊宏將任環資會董座

相關新聞

14縣市發布大雨特報「持續到入夜」4地防雷擊、強陣風

中央氣象署今下午3時20分針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區...

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

Switch 2台北體驗會抽獎公布！一堆玩家哀號「落選」：比預購當天取貨還難

任天堂 最新主機Switch 2 台灣部分將在7月10日開賣 ，官方在7月5日、7月6日於台北花博 舉辦抽選 制的Switch 2新機 體驗會 活動，今（19）日公布入場中選資格名單，讓不少網友意外「自己沒有中」，只有少部分的天選之人中獎，驚訝原來Switch 2的體驗會活動真的有超多人報名抽選。

藍光偷走好心情？研究：夜間燈光影響情緒 恐與憂鬱症狀有關

你知道嗎？晚上滑手機、在燈光明亮的環境下入睡，可能正悄悄影響你的情緒。「美國國家科學院院刊」近期一項動物實驗發現，夜間接觸藍光不僅干擾睡眠，甚至可能透過特定神經路徑，降低大腦中的快樂感，長期下來出現類似憂鬱的行為表現。

松山區停電446戶摸黑 台電估10時復電

台北市松山區19日晚間7時發生停電，共影響446戶，台電表示，目前已恢復103戶，預計晚間時間10時恢復供電。

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

越來越多研究揭示，觀看色情內容這項許多人習以為常的習慣，可能正悄悄傷害你的大腦。一項新研究指出，觀看色情片不只會影響注意力與判斷能力，長期下來，更可能造成認知退化，引發失智症等隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。