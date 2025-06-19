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長照擴大服務內容分三階段上路 9月起居家喘息地點放寬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部公布長期照顧服務申請及給付辦法，放寬服務對象、擴大服務內容，也推出智慧科技輔具租賃制度，將分成三階段上路，最快的將在今年九月實施。示意圖／本報資料照片
衛福部公布長期照顧服務申請及給付辦法，放寬服務對象、擴大服務內容，也推出智慧科技輔具租賃制度，將分成三階段上路，最快的將在今年九月實施。示意圖／本報資料照片

我國邁入超高齡社會，目前推估失能人口約72萬人，衛福部著手啟動長照3.0，長期照顧司副司長吳希文表示，今公布長期照顧服務申請及給付辦法，放寬服務對象、擴大服務內容，也推出智慧科技輔具租賃制度，將分成三階段上路，最快的將在今年9月實施。

衛福部去年公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正草案，搜集相關意見後，並在今日公告修正條文，相關內容分三階段施行。第一階段在今年9月1日起實施行，共4項服務放寬，放寬外籍看護工家庭使用社區式照顧服務、擴大社區式交通接送、提高營養照顧給付、優化居家喘息服務。

吳希文說，家中已聘僱外籍看護，仍可在原核定額度下使用日間照顧與家庭托顧服務等一對多的社區照顧服務模式。第二，社區式交通接送納入身心障礙日間照顧服務據點與機，並且提高給付一般地區每趟從100元調為115元，原鄉、離島從120元調為138元。第三，營養照護給付原本是4次4000元，調整成3次4500元。第四，居家喘息服務原本現在「家內」，放寬在安全狀況下可以到社區、公園等場所運動、散步。

第二階段則在明年元旦開始，擴大未滿50歲的失智症且失能患者進入長照服務給付。吳希文表示，30至64歲失智症盛行率達1.19‰，部分個案合併失能，長照需求顯著，配合長照3.0政策放寬，在減輕家庭照顧者的負擔、延緩失智失能。

第三階段則是在明年7月1日實施，新增智慧科技輔具租賃制度。吳希文表示，現行傳統輔具租賃3年6萬元，可以讓民眾用彈性狀況使用輔具，但是目前品相較少，明年將擴大到智慧科技輔具，只要符合移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等五大類，業者就可以來申請，民眾則可透過3年6萬元的補助額度申請，依照照顧需求及身體狀況變化隨時更換租賃適切輔具，鼓勵運用科技提升長照品質。

吳希文指出，目前使用長照服務者僅約56萬人，長照基金預算達到879億元，加上50歲以下失能失智者，以及急性後期照護銜接，服務人數推估增加約6千人，明年將依照最新失能、高齡人口推算，會持續擴大預算編列。

長照 輔具 失智症

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