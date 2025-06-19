9旬嬤陰道異常出血近1年 子宮內膜癌作祟

91歲江姓阿嬤陰道不正常斷斷續續出血近1年，就醫陰道超音波檢查，發現子宮內膜增生，厚度約1.5公分，內膜採樣確認為子宮內膜癌，後經達文西手術切除腫瘤，術後恢復良好。

童綜合醫院今天透過文字稿表示，91歲江姓阿嬤陰道不正常出血近1年，檢查確診為子宮內膜癌，建議手術治療。阿嬤聽聞要手術非常擔心與害怕，一度拒絕手術。

為降低術後疼痛、預後成效更好，婦產部主任劉錦成建議，可使用達文西機械手臂設備進行微創手術。家屬向阿嬤解釋並勸說後，進行達文西婦癌分期手術，將全子宮併輸卵管與卵巢全切除及淋巴摘除手術，送病理化驗確認為子宮內膜癌，術後恢復良好，住院3天即返家休養。

劉錦成表示，台灣婦科癌症目前以子宮內膜癌發生率最高，其次是子宮頸癌與卵巢癌。子宮內膜癌是從子宮最內層所長出來的惡性腫瘤細胞，初期症狀是出現非經期陰道出血症狀，逐漸會發生解尿疼痛、性交疼痛或骨盆疼痛等狀況，常見發生於停經後婦女。

劉錦成指出，但仍有經期的婦女出現經期紊亂、經血異常或量大、持續陰道出血或出現紅色分泌物等，都應找專科醫師就醫檢查。

他表示，子宮內膜癌治療多以手術切除為主，而達文西機械手臂設備輔助手術進行，大幅縮短手術時間，手術過程中因其3D立體影像與10倍放大效果，精準切除且避免周遭細胞損傷，傷口小恢復快，對於如個案高齡患者進行手術更安全且預後效果佳。

劉錦成呼籲，很多年紀大的婦女對於停經後出血情況不以為意，無論出血量多少都屬異常，應該就醫檢查找出病因，延宕恐錯過黃金治療期。