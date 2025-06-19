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埔基醫院導入 team+ 強化危急值通報效率

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

埔里基督教醫院導入由互動資通開發的 team+企業內部協作平台，作為數位轉型核心工具，以優化內部流程、加速臨床反應，在「危急值通報」方面達到零延遲目標，為病患爭取寶貴治療時機。

埔基醫院資訊主任陳清堯表示，醫院在評估平台時，重視「資訊安全」、「在地技術支援」與「系統整合能力」。team+ 符合國內資安法規、支援私有雲部署，並具備強大 API 串接能力，成功整合既有的HIS系統，打造出完整數位關鍵平台。

舉例來說，當病患檢驗出現異常值，HIS系統會立即透過 team+推播訊息給醫師與護理人員，附上病人資訊與檢驗項目。診療團隊可直接點選「續觀察」、「已處置」、「回門診」、「回急診」等選項完成處置回覆，形成一套具追蹤性的危急值處理閉環，提升臨床決策即時性，強化醫護團隊間的溝通效率。成功串接「埔基人行動系統」與「生成式 AI 護理語音小幫手」等多項院內應用，讓同仁能透過 team+ APP 行動化直接快速存取相關功能，有效減少帳號切換登入的困擾，大幅提升整體工作效率。

因應特定病房與複雜個案需求，埔基也透過team+建立「關鍵協作群組」，整合所有照護人員即時掌握病況、報告、醫囑及提醒，做到跨職別、跨部門的即時協作，全面提升照護品質。

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