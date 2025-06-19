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癢到睡不著！ 醫：異位性皮膚炎可能是免疫系統失調

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家建議，穩定的治療計畫是異位性皮膚炎控制的關鍵，告別復發惡性循環。記者廖靜清／攝影
專家建議，穩定的治療計畫是異位性皮膚炎控制的關鍵，告別復發惡性循環。記者廖靜清／攝影

夏天到了，皮膚流汗又濕又癢，對異位性皮膚炎患者來說，汗水對皮膚產生刺激，觸發炎症和瘙癢，簡直是酷刑。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的發炎性皮膚疾病，只要過敏原、刺激物誘發異位性皮膚炎發作，就像按鈕打開就關不了，癢到不行。

異位性皮膚炎的病因機轉，主要跟「皮膚屏障功能缺陷」與「免疫系統失調」有關，朱家瑜說，若皮膚屏障較薄弱，再加上免疫反應異常，病症容易受到環境因素，如氣候變化、壓力等影響而加重。其症狀為乾燥、搔癢、皮疹，患者過度搔抓後，易造成傷口，甚至引發感染或留下疤痕。

健保署資料統計，國內異位性皮膚炎盛行率約1.28%，粗估約有30萬人以上有相同的困擾。朱家瑜認為，有些患者會自行買藥膏來擦抹，所以實際病友數字應該更多。異位性皮膚炎多發生在孩童身上，但若無積極治療，會影響睡眠、學習、人際社交，甚至誘發共病。

許多人對異位性皮膚炎有不少迷思，像是避免飲食過敏、不癢就不用治療、用茶葉洗澡、喝蛇湯或青蛙排毒止癢。朱家瑜說，這些方法不僅沒有治療效果，可能讓病情加重，「穩定的治療計畫」才是異位性皮膚炎患者病情控制重要的關鍵。

新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜提醒，隨著新藥的問世，讓許多患者有機會能夠擺脫不停抓癢的痛苦。目前符合異位性皮膚炎新藥的健保給付條件，必須先使用2種以上口服免疫調節劑各3個月，且同時配合照光治療3個月以上，仍處於較嚴重疾病狀態，即可申請健保給付資格。

楊靜宜說，異位性皮膚炎不只是皮膚癢，易影響生活品質，尤其中重度異位性皮膚炎容易反覆發作、惡化，常有患者說「癢到快死掉」，晚上根本無法入睡，抓到流血、每天醒來床單上都是血跡和皮屑，極度崩潰。

除了急性發作期使用類固醇藥物，楊靜宜指出，口服標靶小分子藥物提供更穩定、且能長期使用的治療選擇，其特性包括起效時間相對較快、用藥方式相對便利，患者服藥後1至2天即可觀察到症狀緩解 ，且副作用發生率較低。臨床研究顯示，約八成患者在長達112週的治療期間，皮膚病灶改善程度可維持75%以上。

異位性皮膚炎 患者 健保署

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