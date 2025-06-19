林芳郁失智震撼各界 《謝謝你留下來陪我》開賣即完售

曾任台大、北榮、亞東醫院院長的心臟外科權威林芳郁，罹患失智症五年，他的妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將這段陪伴的過程撰寫成新書《謝謝你留下來陪我》，不僅勇於向大眾說明先生罹病的過程，也將身為照顧者的一員，將自身經驗鼓勵其他長照家庭。《謝謝你留下來陪我》今天正式於網路商城販售，一開賣即完售，出版社聯合報健康事業部緊急二刷，累計銷售破萬本。

今年75歲的林芳郁，退休後漸漸出現失智症狀，林靜芸面對結褵多年的先生生病，從一開始不願接受，到後續接受、面對，透過自身的方式，陪伴著林芳郁罹病的日子，她於書摘中提及「你用盡全身的力量，拚命留下來陪我，不管歲月如何、病程如何，我也會盡最大的努力來回應你。」她也希望為正在苦難中的照顧者打氣，盼能在照顧的旅程中，總是懷著盼望。

由林靜芸與媒體人洪淑惠合著的《謝謝你留下來陪我》，今天於網路商城正式開賣，一開賣立即完售，同時也登上博客來中文書今天的熱銷排行榜第一名，出版社聯合報健康事業部緊急二刷。

林靜芸指出，本書的版稅收入將捐贈財團法人臺北市林芳郁教授醫學教育衛生基金會，以支持外科醫師教育。同時感謝台北富邦銀行基金會捐贈2000本《謝謝你留下來陪我》，送愛到全台559個失智社區服務據點與16個榮譽國民之家，其餘亞東紀念醫院與徐元智先生紀念基金會、華南金控副董事長林明成、慈月社會福利慈善基金會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會、台灣私立醫療院所協會、肺病防治基金會等團體也響應送書到失智社區據點、榮民之家、社區據點、全台醫學中心與區域醫院、醫學系等相關科系學生。

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