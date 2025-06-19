不是吃錯是吃太快！健康教練教「6個正確吃法」輕鬆瘦下來

你吃飯時會好好看著食物嗎？即使有運動習慣、飲食也盡量控制，卻怎麼樣都瘦不下來？根據「Women's Health」報導，整體健康教練AYUMI表示，比起「吃什麼」，「怎麼吃」對能量、情緒乃至體重的影響更大。

AYUMI分享，錯誤的進食方式會對身體產生什麼影響，以及想要健康瘦身又能享受飲食的「正確吃法」。

關於「吃太快容易變胖」的說法，AYUMI指出這並非謠言，當吃到食物、消化、到大腦產生感覺飽足信號，大約需要20分鐘。也就是說，從實際吃進東西到大腦意識到「飽了」，中間有時間差，所以吃太快會讓大腦來不及反應，誤以為「還沒吃飽」，導致攝取過量造成肥胖。

此外，吃太快不僅會讓過食與肥胖的風險增加，也會造成消化不良、高血壓、高膽固醇，且無法享受食物、總覺得吃不飽，結果越吃越多，形成惡性循環。

只要改變吃飯的方式，就能改善體態，甚至提升生活品質。AYUMI表示，不只瘦得更健康，還能享受食物、感受飽足感。以下6招，從現在起就能實踐：

1.坐下來吃

站著吃東西容易消化不良，反之，坐下來能讓身體放鬆，有助於消化。請確保每一餐都坐下、放鬆地吃，「吃飯前先坐好」，這是進入正確進食模式的第一步。

2.看著食物吃

視覺刺激會調節食慾。看著食物送入口中，能意識到自己在吃什麼，增加對食物的感恩與滿足感，進而避免過食，也促進消化。

3.每一口都放下筷子

吃一口就放下筷子或湯匙，專注咀嚼。許多人習慣一邊咀嚼一邊準備下一口，甚至邊吃邊滑手機，根本沒在「吃」，只是「吞」。讓五感去享受食物，才是真正的「吃飯時間」。

4.正面坐好吃飯

「確保坐在食物正前方，坐正、腳平放地板、不翹腳，才能讓胃腸蠕動順暢。扭曲的坐姿容易壓迫到胃，影響消化系統。

5.邊呼吸邊吃

吃得太快的人呼吸會變淺，導致壓力變大。試著一邊吃一邊深呼吸，更容易有飽足感。呼吸深一點，也有助於放鬆心情與消化。

6.不看手機或電腦

這可能最難做到，但效果最顯著。分心吃飯會讓腸胃與大腦的飽足訊號混亂，讓你一直想吃不停。試著從外食開始練習「吃飯時把手機放進包包，專心品嚐眼前的餐點」。剛開始可能會覺得無聊，但久了會重新找回「吃飯的樂趣」。

如何持續正確的吃法？有4個重點，別追求速度，細細品味每一口食物、放鬆心情，緩解壓力與緊張情緒、享受進食過程，記得感恩食物、一天做到一餐就好，慢慢養成習慣。AYUMI提醒，不要給自己太大壓力，不是每一餐都要完美。就算只是「今天這一口我咬得比較慢」、「這一餐我有好好坐著吃」也沒關係。這些小小的積累，終將帶來身體和心靈的大變化。