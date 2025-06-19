快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

不是吃錯是吃太快！健康教練教「6個正確吃法」輕鬆瘦下來

聯合新聞網／ 綜合報導
整體健康教練AYUMI表示，比起「吃什麼」，「怎麼吃」對能量、情緒乃至體重的影響更大。 示意圖／ingimage
整體健康教練AYUMI表示，比起「吃什麼」，「怎麼吃」對能量、情緒乃至體重的影響更大。 示意圖／ingimage

你吃飯時會好好看著食物嗎？即使有運動習慣、飲食也盡量控制，卻怎麼樣都瘦不下來？根據「Women's Health」報導，整體健康教練AYUMI表示，比起「吃什麼」，「怎麼吃」對能量、情緒乃至體重的影響更大。

AYUMI分享，錯誤的進食方式會對身體產生什麼影響，以及想要健康瘦身又能享受飲食的「正確吃法」。

關於「吃太快容易變胖」的說法，AYUMI指出這並非謠言，當吃到食物、消化、到大腦產生感覺飽足信號，大約需要20分鐘。也就是說，從實際吃進東西到大腦意識到「飽了」，中間有時間差，所以吃太快會讓大腦來不及反應，誤以為「還沒吃飽」，導致攝取過量造成肥胖

此外，吃太快不僅會讓過食與肥胖的風險增加，也會造成消化不良、高血壓、高膽固醇，且無法享受食物、總覺得吃不飽，結果越吃越多，形成惡性循環。

只要改變吃飯的方式，就能改善體態，甚至提升生活品質。AYUMI表示，不只瘦得更健康，還能享受食物、感受飽足感。以下6招，從現在起就能實踐：

1.坐下來吃

站著吃東西容易消化不良，反之，坐下來能讓身體放鬆，有助於消化。請確保每一餐都坐下、放鬆地吃，「吃飯前先坐好」，這是進入正確進食模式的第一步。

2.看著食物吃

視覺刺激會調節食慾。看著食物送入口中，能意識到自己在吃什麼，增加對食物的感恩與滿足感，進而避免過食，也促進消化。

3.每一口都放下筷子

吃一口就放下筷子或湯匙，專注咀嚼。許多人習慣一邊咀嚼一邊準備下一口，甚至邊吃邊滑手機，根本沒在「吃」，只是「吞」。讓五感去享受食物，才是真正的「吃飯時間」。

4.正面坐好吃飯

「確保坐在食物正前方，坐正、腳平放地板、不翹腳，才能讓胃腸蠕動順暢。扭曲的坐姿容易壓迫到胃，影響消化系統。

5.邊呼吸邊吃

吃得太快的人呼吸會變淺，導致壓力變大。試著一邊吃一邊深呼吸，更容易有飽足感。呼吸深一點，也有助於放鬆心情與消化。

6.不看手機或電腦

這可能最難做到，但效果最顯著。分心吃飯會讓腸胃與大腦的飽足訊號混亂，讓你一直想吃不停。試著從外食開始練習「吃飯時把手機放進包包，專心品嚐眼前的餐點」。剛開始可能會覺得無聊，但久了會重新找回「吃飯的樂趣」。

如何持續正確的吃法？有4個重點，別追求速度，細細品味每一口食物、放鬆心情，緩解壓力與緊張情緒、享受進食過程，記得感恩食物、一天做到一餐就好，慢慢養成習慣。AYUMI提醒，不要給自己太大壓力，不是每一餐都要完美。就算只是「今天這一口我咬得比較慢」、「這一餐我有好好坐著吃」也沒關係。這些小小的積累，終將帶來身體和心靈的大變化。

肥胖 健康飲食

延伸閱讀

防災包裡要放保險套？醫揭「6大用途」：體積小卻功能驚人

人生像在坐牢！她嘆工作後狀態變差 過來人1建議：變得有意義

名醫林芳郁曾「遊走」30公里 沈政男籲別對失智者做1事：完全沒幫助

台人超愛！「2種魚」竟傷腦 醫警告：恐加速失智、提高罹癌風險

相關新聞

健身喝含代糖蛋白粉助長肌 北醫大研究：傷睪丸又殺精

為了增肌減脂，不少國人會選擇泡「無糖蛋白粉」喝，一方面能避免糖分攝取，也能增加蛋白質的攝取量。台北醫學大學營養學院研究發...

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

國健署擴大癌症篩檢 公費篩胃癌明年上路 估60萬人受惠

衛福部日前公布最新113年國人十大死因統計結果，癌症已連續43年穩居榜首，與前一年相比，標準化死亡率下降4.5%，死亡人...

獨／飛釜山降錯跑道！華航總經理陳漢銘親赴現場了解狀況

華航CI 186桃園飛釜山航班日前在釜山機場發生降錯跑道事件，華航為此兩度致歉，並強調為完整釐清事件原因，公司啟動自主調...

遊日注意！第三方訂房平台問題頻傳 東橫INN點名示警：愛莫能助

日本連鎖商務旅館「東橫INN」是不少小資旅人的出遊首選，不僅交通方便，房價也划算。不過由於旅客常使用第三方網站訂房，導致入住時問題橫生，東橫INN近日便發出公告，提醒旅客若透過官網外的方式訂房，即使聯

早餐吃一半就想跑廁所？營養師曝生理機制：善用可改善便祕

每次吃完早餐、甚至吃到一半就想大號嗎？營養師呂孟凡在臉書發文指出「這可能是胃結腸反射」。呂孟凡表示這是一種生理性反射，進食後身體會調控腸胃道的蠕動功能。由於胃結腸反射的作用，食物一進入胃部引起擴張時，結腸的蠕動會隨之增加。腸胃便會將已攝取的食物向直腸移動，騰出空間容納更多食物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。