認「長照3.0」收支2029後恐交叉！衛福部堅持保險制有正當性問題

我國即將邁入超高齡社會，衛福部推出「長照3.0」計畫預計2026年上路，外界關注財源狀況，衛福部次長呂建德19日指出，現行財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅，至今餘額達2000億元，推估2035年準備金仍有757億元，顯示稅收制完全足夠。

國內目前長期照顧服務對象，包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症患者及失能身心障礙者。根據衛福部規劃，長照3.0預計擴大至不分年齡的PAC失能者及年輕型失智者、納入年輕型失智者，特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費的預立醫療照護諮商費。

此外，也將發展社區共融照顧圈、聘僱外看家庭於原核定額度下放寬使用社區照顧，持續推動在宅急症照顧、強化銜接住院PAC個案復能服務，充實晚間照顧及夜間緊急服務量能、結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源，政府與民眾共同分擔聘請住院看護費用，新增居家智慧科技輔具租賃、日照及住宿機構導入智慧照顧科技獎勵，優化照服員勞動條件、擴大外籍中階技術人力進用、推動照顧分級派工。

針對外界關注長照3.0財源是否足夠，呂建德於行政院會後記者會說明，據國家衛生研究院流行病學推估，未來10年65歲以上長者失能率約16.47％，失智率約7.99％，依此估算供給需求，「目前財源足夠」。

呂建德表示，長照財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，目前為止餘額達2000億元，現在是收入大於支出，儘管2029、2030年可能出現交叉，即便如此，2035年仍有近757億元準備金，以目前稅收制來說完全足夠。

此外，有民團呼籲加熱菸課稅挹注長照經費，呂建德說，站在衛福部的立場，「當然是多多益善，我們非常歡迎」，也能有更好的福祉。

此外，有學者主張訂定「長照保險法」，採行長照保險制度，呂建德表示，這會牽涉雇主的負擔，必須思考正當性等課題，還有很多討論空間。