健身喝含代糖蛋白粉助長肌 北醫大研究：傷睪丸又殺精

為了增肌減脂，不少國人會選擇泡「無糖蛋白粉」喝，一方面能避免糖分攝取，也能增加蛋白質的攝取量。台北醫學大學營養學院研究發現，代糖「三氯蔗糖」恐傷害男性生殖系統，而代糖「三氯蔗糖」常用在蛋白粉、蜜餞中，其餘果汁、汽水中也有部分產品會添加，該研究結果，已於今年五月刊登在國際期刊《環境健康視角》（Environmental Health Perspectives）中。

北醫大保健營養學系主任夏詩閔說，標榜零熱量的代糖，普遍存在於各類產品中，但常使用在蛋白粉、蜜餞、低糖果汁中的代糖「三氯蔗糖」於北醫大最新的研究中發現，會影響到男性的生殖系統。根據國際的研究顯示，男性不孕症率愈來愈高，目前約落在8％到12％，夫妻不孕有50％的機率是男性造成。

三氯蔗糖的甜味是天然蔗糖的600倍，依過去的研究資料顯示，三氯蔗糖長期使用已知的副作用為發炎性腸道疾病以及糖尿病，也有相關的研究顯示，代糖會影響人體的生殖系統，北醫大營養學院研究團隊，透過細胞的研究發現，三氯蔗糖會影響睪丸賽氏細胞株及萊氏細胞株，讓細胞的DNA受損，粒線體的功能下降。

夏詩閔表示，在細胞的研究中，最為關鍵是三氯蔗糖會抑制睪丸的甜味接受器「T1R3」的表現， T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關，因此T1R3表現下滑時，最終會影響精子活力下降，甚至形態異常，成為導致不孕的原因之一。

夏詩閔說，代糖「三氯蔗糖」在食品標示上，通常標示為「蔗糖素」，台灣食藥署建議的每日可接受攝取量（ADI值），三氯蔗糖每人每公斤每天最高的攝取量為5毫克，世界衛生組織（WHO）建議的ADI值為每人每公斤為15毫克。

北醫大營養學系團隊後續再執行大鼠實驗，以ADI值5毫克作為換算，大鼠的ADI值最高劑量為1毫克，實驗的餵食劑量分為四組，從0.02毫克到1毫克，結果發現餵食劑量愈高，大鼠的精子活動能力明顯下降，如果與未使用三氯蔗糖的大鼠相比，精子死亡率增加25％。

夏詩閔說，目前不只是三氯蔗糖被認為對生殖系統有所影響，其餘像是代糖「醋磺內酯鉀」也被研究發現會影響女性生殖系統，而常見的代糖阿斯巴甜也有類似傷害生殖系統的研究。

夏詩閔表示，隨著超高齡化社會來臨，不少人都希望能避免三高，特別是不希望肥胖影響健康，為了減重改使用標榜「低熱量」的食品，但這些產品中，很可能都是改添加代糖，對於成人會傷及生殖系統，對於小孩恐導致性早熟。