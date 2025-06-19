垃圾車不是什麼都能收！5種物品亂丟恐爆炸 最高罰6千

【文：武美齡】

最近全台多地頻傳垃圾車起火事件，主因竟是民眾將「危險物品」隨手投入垃圾車，導致壓縮過程中引發火花甚至冒煙！臺北市環保局特別提醒，有5大類物品千萬不能「直接」裝袋丟進垃圾車，包括嬰幼兒產品的「一項垃圾」，不僅容易引發爆炸或火警，還可能被依《廢棄物清理法》第12條，開罰1,200元至6,000元不等。

哪5樣東西最容易誤丟釀災垃圾車？環保局點名以下五大類物品。

1. 高壓瓶罐類（如髮膠、殺蟲劑、噴霧）

這些常見於浴室與廚房的用品，內含易燃氣體或有機溶劑，在高溫壓縮下可能引爆。丟棄前請務必排空內容物，並依照回收規定分類處理。

2. 食用性粉狀物（如奶粉、麵粉）

看似無害的食材粉末，若在垃圾中濃度過高，也可能引發「塵爆」！建議混水後可作為廚餘回收，不可直接倒入垃圾袋。

3. 金紙、香灰餘燼

拜拜過後的香灰、金紙若未完全熄滅，就直接丟入垃圾袋，容易在車內「悶燒」釀災。務必澆水確認熄火後再丟棄。

4. 鋰電池與行動電源

這類3C產品若被垃圾車擠壓，極易起火甚至爆炸。請將鋰電池交至垃圾車旁的電池回收桶，或交至資源回收站處理。

5. 滅火器、瓦斯桶等壓力容器

這類物品需「逆向回收」，請送回原購買店家回收，切勿自行丟棄，以免釀成危險。

圖片來源／台北市政府環保局

環保局呼籲，在丟棄這五類高風險物品前，要再三確認是否處理得當，並依照規定分類回收或交由原購單位回收，絕對不能直接投入垃圾車。這不僅關係到自身安全，更攸關清潔人員的生命與公共安全，請大家一起杜絕意外發生。

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