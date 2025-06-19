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「沉睡修理工」自我修復 腦中風患者從攙扶到自主行走

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
盧炳昇醫師說明血管阻塞受損的腦細胞，可透過內生性幹細胞療法，提升自我修復力。圖／聯新國際醫院提供
盧炳昇醫師說明血管阻塞受損的腦細胞，可透過內生性幹細胞療法，提升自我修復力。圖／聯新國際醫院提供

桃園市一名曾因急性腦中風患者急診送醫，醫師及時透過取栓手術搶通血管，術後留下右側肢體無力後遺症，穿衣、走路都需家屬協助，經傳統治療與復健未見改善，聯新國際醫院功能與再生醫學中心醫師盧炳昇今天表示，經他評估和導入內生性幹細胞輔助療法，歷經6次半年時間，患者從攙扶進步到能自主行走，生活品質明顯改善。

盧炳昇表示，內生性幹細胞輔助療法最大特色是「不需體外培養」，透過注射顆粒性白血球增生素（G-CSF）喚醒體內既有的周邊血幹細胞，讓這些「沉睡的修理工」透過血液流向受損組織（如腦部、神經系統、心臟），啟動人體自我修復功能，將人體自我修復能力提升3-5倍，修復神經與血管結構，強化康復進程，成為輔助常規治療方案之一。

盧炳昇說，體外培養幹細胞因須抽細胞，進行培養後再移植體內，費用高昂之外，也須謹慎挑選協助培養的業者，避免感染或細胞癌化的風險，內生性幹細胞更顯安全又實惠。內生性幹細胞療法主要是「強化自我修復」，他提醒，此療法並非人人適用，患者在進行前必須完整評估後再進行。

盧炳昇醫師說明 電腦斷層顯示血管阻塞後的腦細胞受損（紅圈處），透過內生性幹細胞療法提升自我修復力。圖／聯新國際醫院提供
盧炳昇醫師說明 電腦斷層顯示血管阻塞後的腦細胞受損（紅圈處），透過內生性幹細胞療法提升自我修復力。圖／聯新國際醫院提供

患者 幹細胞

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