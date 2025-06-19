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越來越多年輕人得大腸癌 醫揪罪魁禍首是它：發現往往都晚期了

聯合新聞網／ 綜合報導
大腸癌已不再是老年人的專利，愈來愈多年輕族群被診斷罹患，且往往發現時已屬晚期。示意圖／聯合報系資料照片
大腸癌已不再是老年人的專利，愈來愈多年輕族群被診斷罹患，且往往發現時已屬晚期。示意圖／聯合報系資料照片

大腸癌已不再是老年人的專利，愈來愈多年輕族群被診斷罹患，且往往發現時已屬晚期。醫師黃軒在臉書發文指出，年輕人罹患大腸癌的風險正逐年攀升，背後與日常生活中攝取過量含糖飲料息息相關。

黃軒表示，包括可樂、奶茶、果汁及含糖紅茶等常見飲品，若每日飲用，將顯著提高大腸癌的發病風險。他引用研究數據指出，每天喝兩杯含糖飲料者，其罹癌風險為未飲用者的2.18倍；即使僅每日一杯，風險也提升16%。尤其若青少年（13至18歲）時期每天增加一杯含糖飲料，成年後罹癌機率將增加32%。

他強調，含糖飲料對大腸的傷害，甚至超過紅肉與加工食品。過去人們普遍認為香腸、培根等加工食品較具致癌風險，但最新研究指出，糖分對腸道的長期刺激可能造成更大損害。

根據美國統計，有多達63%的成年人每天至少飲用一杯含糖飲料。黃軒推測，這也可能是大腸癌年輕化現象背後的重要因素之一。

為了降低罹癌風險，他建議民眾，盡量改以白開水、無糖茶、天然果昔取代含糖飲料；購買飲品時詳閱成分標示，警惕「少糖」字樣可能掩蓋實際含糖量；養成定期檢查與健康飲食習慣，從日常中落實腸道防癌。

醫師 老年人 大腸癌 健康飲食

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