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壞習慣從小養成「胃癌風險高97%」 醫曝飲食2關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師示警台灣人高鹽的家常菜可能導致胃癌風險大幅提升。 示意圖／ingimage
醫師示警台灣人高鹽的家常菜可能導致胃癌風險大幅提升。 示意圖／ingimage

明明都吃家裡卻罹患胃癌醫師張家銘透露自己經常在診間看見有人被診斷出胃癌，一臉錯愕問「我平常吃得也不差啊，怎麼會這樣？」。對此他說明，事實上問題就在「我們最習慣、最沒察覺的家常菜」。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」提醒「水果多一點，鹽少一點，胃癌就會少一點：一份來自亞洲人的飲食提醒」。他分享了一篇2025年發表在期刊《Epidemiologic Reviews》的研究，特別點名亞洲人需注意一個看似簡單但影響巨大的事實「多吃水果，少吃鹽，胃癌風險真的可以降下來」。

張家銘強調「水果，可能是守住健康的一張王牌」。因為研究證明水果吃得多，得到胃癌的機率比吃得少的人低了11%，而水果厲害的原因正是富含維他命C、多酚類和各種天然抗氧化物，能幫助身體清除致癌物，尤其是用來對抗像幽門螺旋桿菌這種會破壞胃黏膜的壞菌。此外，這些好成分還能中和飲食中可能產生的亞硝胺，這些東西可是胃癌的幫凶。

反觀「鹽吃太多」，張家銘示警「是一條不知不覺走進的危險路」，表示讓自己最震撼的是鹽的部分。研究指出，鹽吃最多的人，胃癌風險竟高出97%，將近兩倍。而台灣家庭不少從小就習慣吃鹹，醃漬物、鹽魚、沾醬等家常滋味。然而這些「習慣」，很可能正一點一滴傷害著我們的胃。

張家銘指出，鹽會破壞胃黏膜，讓黏膜變得脆弱、發炎，還會讓胃裡的細胞更容易受到致癌物攻擊。這樣的長期傷害，等感覺到的時候已經太晚。他也強調，減鹽並非代表放棄味道，而是學會「用香料代替鹽」、「吃原味，吃自然」，讓健康跟美味可以共存。

醫師 胃癌 水果 健康飲食

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