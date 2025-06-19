壞習慣從小養成「胃癌風險高97%」 醫曝飲食2關鍵

明明都吃家裡卻罹患胃癌？醫師張家銘透露自己經常在診間看見有人被診斷出胃癌，一臉錯愕問「我平常吃得也不差啊，怎麼會這樣？」。對此他說明，事實上問題就在「我們最習慣、最沒察覺的家常菜」。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」提醒「水果多一點，鹽少一點，胃癌就會少一點：一份來自亞洲人的飲食提醒」。他分享了一篇2025年發表在期刊《Epidemiologic Reviews》的研究，特別點名亞洲人需注意一個看似簡單但影響巨大的事實「多吃水果，少吃鹽，胃癌風險真的可以降下來」。

張家銘強調「水果，可能是守住健康的一張王牌」。因為研究證明水果吃得多，得到胃癌的機率比吃得少的人低了11%，而水果厲害的原因正是富含維他命C、多酚類和各種天然抗氧化物，能幫助身體清除致癌物，尤其是用來對抗像幽門螺旋桿菌這種會破壞胃黏膜的壞菌。此外，這些好成分還能中和飲食中可能產生的亞硝胺，這些東西可是胃癌的幫凶。

反觀「鹽吃太多」，張家銘示警「是一條不知不覺走進的危險路」，表示讓自己最震撼的是鹽的部分。研究指出，鹽吃最多的人，胃癌風險竟高出97%，將近兩倍。而台灣家庭不少從小就習慣吃鹹，醃漬物、鹽魚、沾醬等家常滋味。然而這些「習慣」，很可能正一點一滴傷害著我們的胃。

張家銘指出，鹽會破壞胃黏膜，讓黏膜變得脆弱、發炎，還會讓胃裡的細胞更容易受到致癌物攻擊。這樣的長期傷害，等感覺到的時候已經太晚。他也強調，減鹽並非代表放棄味道，而是學會「用香料代替鹽」、「吃原味，吃自然」，讓健康跟美味可以共存。