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自殺重回十大死因 諮商心理師呼籲政府擴大資源補助

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為憂鬱失落示意圖。圖／AI生成
圖為憂鬱失落示意圖。圖／AI生成

衛福部公布去年十大死因統計，其中蓄意自我傷害（自殺）在時隔14年後再度進榜，位居第十，全年死亡人數達4062人，較前一年增加逾百人。專家指出，反映出愈來愈多民眾正承受沉重心理壓力，現行心理健康支持政策仍有精進空間，盼擴大支持資源。

「走到自殺前，當事人往往已經歷了一段漫長的心理耗損」，諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，這些壓力未必來自單一重大事件，更常見於日常生活中累積的挫折與孤立感，包括學業、工作、經濟、人際或家庭衝突等，當情緒長期無法被理解或調節，就可能陷入深層的無力與無助。

胡延薇指出，部分民眾會以追劇、打電動、小酌、與朋友聚會等方式自我調適，短期內可帶來鬆弛，但若放鬆過後情緒仍沉重，甚至影響睡眠、對生活失去興趣，就可能是心理壓力已超出自我調整能力，需進一步專業介入。

目前政府已推動多項心理健康政策，包括「青壯世代心理健康支持方案」，提供15至45歲民眾三次免費心理諮商，協助處理情緒困擾與壓力調適；另有「勞工健康服務心理諮商計畫」，納保勞工若遭遇職場心理壓力，可申請最多六次免費諮商。若尚未準備好正式進入諮商，也可先透過1925安心專線、1980張老師專線與1995生命線等，由專業人員提供初步情緒支持。

媒體公關委員會諮商心理師張祐瑄則指出，許多有需求的民眾並非不知道自己需要協助，但「求助的成本」成為關卡。下班返家疲憊無力、或住家離諮商所太遠等因素，都可能讓人無法跨出第一步。她建議，民眾可選擇通訊諮商方式取得協助。然而，現行法規對通訊諮商仍有限制，未來若能放寬規範，將有助降低求助門檻，避免民眾積壓壓力、錯失及時協助。

胡延薇也說，現行心理健康支持方案使用率非常高，很多諮商所依開放半個月內的預約都額滿，希望政府可以增加補助資格，不論是放寬使用年齡或是名額增加，希望可以提供民眾更穩定支持。另外，學生雖然可以使用校園資源，但是寒暑假期間卻會停擺，呼籲教育部編列預算，讓學校在寒暑假可以提供短期諮商服務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛福部最新公布113年國人十大死因，蓄意自我傷害（自殺）經14年後，再度回到十大死因，排名第十，國人應重視。圖／衛福部提供
衛福部最新公布113年國人十大死因，蓄意自我傷害（自殺）經14年後，再度回到十大死因，排名第十，國人應重視。圖／衛福部提供

情緒 心理諮商 壓力

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